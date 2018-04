Rummel mit „Kinder-Finder“

Frühjahrsmarkt auf Malzmüllerwiesen beginnt am Donnerstag und läuft bis zum 1. Mai

von shz.de

23. April 2018, 05:00 Uhr

Es geht rund – und das dürfen die Freunde des Jahrmarkts wörtlich nehmen. Ob im 35 Meter hohen „Europa-Rad“, im „Jumper“, Auto-Scooter, „Break Dancer“ oder in einem der Kinderfahrgeschäfte – jede Menge Fahrspaß ist garantiert. Der Frühjahrsmarkt wird Donnerstag, 26. April, auf den Malzmüllerwiesen eröffnet.

Rund 90 Schausteller sind dabei, auch nach fast 530 Jahren sei der Jahrmarkt noch immer ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt, so die Organisatoren. Erstmals trägt Nicole Rögner als Marktmeisterin die Verantwortung, die Besucher werden davon nichts merken: „Im Großen und Ganzen bleibt alles beim Alten“, sagt sie. Eine Veränderung gibt es doch: „In diesem Jahr wurde der Jahrmarkt sogar um einen Tag verlängert“, so Rögner. Denn der Maifeiertag am Dienstag wurde in den Trubel einbezogen.

Offiziell eröffnet wird das bunte Treiben am Donnerstag um 16 Uhr durch Bürgermeister Andreas Koeppen, Bürgervorsteher Heinz Köhnke und die Kappelner Band „Jazz oder Nie“. Zuvor dürfen ab 14 Uhr bereits die Kinder des Heilpädagogischen Kindergartens der Lebenshilfe Steinburg auf Einladung der Schausteller die Attraktionen genießen. Mit Einbruch der Dunkelheit wird das Höhenfeuerwerk gezündet. Freitag ist der Aktionstag angesetzt, bei dem die Gäste einmal zahlen und dafür zwei Fahrten in den Karussells bekommen.

Sonntag steht der Jahrmarktstag ganz im Zeichen der kleineren Kinder. Neben Spielen und Kinderschminken dürfen sich die Kleinen auch auf ein Glücksrad, den Stelzenmann und das Jahrmarkt-Maskottchen „Jamy“ freuen. Zudem laden die Schausteller an diesem Tag bereits zwei Stunden eher als üblich zu einem Jahrmarktsbesuch ein. „Grund ist der ab 12 Uhr stattfindende verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt“, so Rögner.

Zudem weist sie auf den „Kinder-Finder“ hin. Mit ihm seien die Zeiten weinender Kinder, die ihre Eltern oder Begleitpersonen auf dem Jahrmarkt verloren haben, endgültig vorbei. An den Fahrgeschäften und Verkaufsständen erhalten Aufsichtspersonen einen Aufkleber, der dabei helfen soll, Kinder und Eltern wieder zusammenzubringen. Der mit dem Namen des Kindes und der Handynummer der Aufsichtsperson versehene Aufkleber wird gut sichtbar an der Kleidung des Kindes angebracht.