Guten Morgen : Ruhiges Landleben?

von Sönke Rother

23. August 2021, 10:33 Uhr

Früher in der Großstadt schwärmte jeder vom ruhigen Landleben. Keine vorbeisausenden Autos im Sekundentakt. Keine lauten S-Bahnen. Nur Kühe und das platte Land. Weit gefehlt! Während die Nachbarn in der Stadt die Ruhezeiten kannten, ist Mittagspause auf dem Land ein Fremdwort. Kettensägeneinsatz bei dem einen, Rasen mähen bei dem anderen Nachbarn. Selbst vor dem heiligen Sonntag macht die Landbevölkerung nicht Halt. Auf dem nahen Hof wurde Sand geschippt, den ganzen Tag lief der Zementmischer und am Abend wurde zünftig gefeiert. Oh, beschauliches Stadtleben...