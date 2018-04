Rückt Spitze weiter zusammen ?

Den 24. Spieltag der Fußball-Kreisliga West tippt Schenefelds Torhüter Mirko Wendt

von Reiner Stöter

05. April 2018, 10:52 Uhr

Während das Verfolgerduo in der Fußball-Kreisliga West, Alemannia Wilster (2./34 Punkte)und Fortuna Glückstadt (3./34), am bevorstehenden Wochenende auf Auswärtspunkte in Hademarschen beziehungsweise Buchholz hofft, gastiert Tabellenführer Neuenkirchener SC (37) bei Rot-Weiß Kiebitzreihe. Möglich ist, dass die Spitzenteams noch enger zusammen rücken. Vor allem wenn der NSC bei RWK keinen Sieg einfährt. Im weiteren Verfolgerfeld muss TuS Krempe die Hürde bei der SG Eiderstedt bewältigen. Für den TSV Heiligenstedten ist dagegen ein Sieg beim abgeschlagenen Schlusslicht TSV Weddelbrook Pflicht. Nicht einfach dürfte es für die TS Schenefeld beim kampfstarken SSV Lunden werden. Über den nominell 24. Spieltag blicken wir heute mit dem Schenefelder Keeper Mirko Wendt (25).

TSV Buchholz – Fortuna Glückstadt (Sbd. 15 Uhr). „Die Buchholzer spielen zu Hause, haben eine sehr robuste Mannschaft und da denke ich, dass die Glücksdtädter es schwer haben werden, dort drei Punkte einzufahren. Ich rechne damit, dass sich Fortuna mit einem Remis begnügen muss.“ Tipp: 1:1





RW Kiebitzreihe –Neuenkirchener SC (Sbd. 16 Uhr). „Auch die Neuenkirchener haben eine starke Defensive. Außerdem ist der NSC immer gefährlich bei Standards. Ich gehe davon aus, dass sich der Tabellenführer in Kiebitzreihe durchsetzen wird.“ Tipp: 0:2





SG Eiderstedt – TuS Krempe (Sbd. 16 Uhr). „Die Eiderstedter sind zu Hause sehr bissig und kampfbetont. Das wird ein sehr schweres Spiel für die Kremper bei der SG.“ Tipp: 1:1

TSV Nordhastedt – ABC Wesseln (Sbd. 16 Uhr). „Die Nordhastedter haben sehr schnelle Stürmer. Ich glaube, der TSV wird sich knapp gegen den ABC behaupten.“ Tipp: 1:0



TSV Lägerdorf II – Grün-Weiß Todenbüttel (So. 14 Uhr). „Todenbüttel hat gute Spieler in seinen Reihen. Ich denke, wenn die Grün-Weißen die Partie in Lägerdorf ordentlich anpacken, dann werden sie das Spiel auch mit einem knappen Sieg beenden.“ Tipp: 0:1



TSV Weddelbrook – TSV Heiligenstedten (So. 15 Uhr). „Ich tippe hier auf einen deutlichen Erfolg für Heiligenstedten. Weddelbrook hat zwar zuletzt gezeigt, dass man sie nicht unterschätzen sollte, aber die Julianka-Elf verfügt über schnelle Außenspieler und wird dem Schlusslicht keine Chance lassen.“ Tipp: 1:5



SSV Lunden – TS Schenefeld (So. 15 Uhr). „Mit unserem Spiel sind wir wieder bei einer gegnerischen Dithmarscher Mannschaft. Auch Lunden hat eine sehr kampfstarke Truppe. Aber ich denke, dass wir uns mit einem knappen Sieg aus der Affäre ziehen.“ Tipp: 1:2



Merkur Hademarschen – Alemannia Wilster (So. 15 Uhr). „Die Alemannen haben schnelle, junge Spieler. Ich gehe davon aus, dass die Wilsteraner die Begegnung in Hademarschen gewinnen.“ Tipp: 1:2