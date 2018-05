Rückschlag für TSV Brokstedt

von Reiner Stöter

03. Mai 2018, 10:43 Uhr

Rückschlag für den TSV Brokstedt in der Fußball-Kreisliga Mitte. Das Team von Trainer Jogi Wolfgramm verpasste am Mittwochabend beim 2:5 (1:1) im Nachholspiel gegen die TS Einfeld den Sprung auf Rang drei der Tabelle. „Ein Grottenkick meiner Mannschaft, jetzt können wir unsere Hoffnungen, im Kampf um den Aufstieg mitzureden, ad acta legen“, zeigte sich der Brokstedter Trainer enttäuscht. Da beim Gastgeber alle drei etatmäßige nTorleute ausgefallen waren, musste Wolfgramm mit Marco Claussen zwischen den Pfosten improvisieren. Ein Umstand, der in der zweiten Halbzeit nicht ohne Folgen blieb. Nach dem 1:1 zur Pause (Dennis Wülfken/ 9. – Philipp Hnida/15.) zogen die Einfelder mit leichten Toren durch Mirko Milbradt (49., 65., 70.) und Dominik Vornholz (53.) auf 5:1 davon. Torben Hendrischke (88.) erzielte den zweiten Treffer für den TSV.