Fussball-Kreisliga Süd-West : Rückschlag für Rot-Weiß Kiebitzreihe

RWK unterliegt SG Blau-Weiß Holstein mit 1:2.

Kiebitzreihe | In der Fußball-Kreisliga Süd-West musste Rot-Weiß Kiebitzreihe überraschend einen Rückschlag hinnehmen. Mit 1:2 (0:1)-Toren unterlagen die Steinburger am Sonnabend der SG Blau-Rot Holstein. Damit blieb de zweite Mannschaft des TSV Lägerdorf Tabellendritter, die am Freitagabend in Kaltenkirchen gewonnen hatte. Gästekeeper Mann des Tages Mann des Tages i...

