DRK Brokdorf : Rückläufige Zahlen bei den Blutspendern

20 Spender weniger als in der Vergangenheit kamen in die Sporthalle.

von shz.de

17. September 2018, 09:39 Uhr

Einen Rückgang in der Zahl der Blutspender bedauert der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Brokdorf, Karl-Heinz Langbehn. Gegenüber der sonst gewohnten Zahl „um die 70 Spender“ waren zur jüngsten Aktion nur 50 in die Sporthalle der Elbgemeinde gekommen. Erfreulich: Unter den Spendern waren gleich vier Jubilare: Ein Stammgast, der zum 50. Mal Blut spendete, und drei, die ihre 25. Spende abgaben. Die Aktion nahm am Nachmittag schon einen schleppenden Anfang, ehe es in der Feierabendzeit einen stärkeren Zulauf gab. Das Team des DRK-Blutspendedienstes Nordost kümmerte sich um den medizinischen Bereich, die Helferinnen des DRK-Ortsvereins um das leibliche Wohl der Spender. Als Stellvertreterin des Vorsitzenden leitete Anke Münster das „Küchenteam“, zu dem Elke Suhr, Andrea Steffens, Helmi Beetz, Karin Nagel, Dagmar Schoer, Doris Mangelsdorf und Kathrin Denzau gehörten. Sie alle hoffen bei der nächsten Blutspendeaktion in Brokdorf am 11. Dezember wieder auf steigende Teilnahmerzahlen.