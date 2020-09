Fahrradklau in Itzehoe : Rotes E-Bike gestohlen

Die Polizei beziffert den Schaden des jüngsten Diebstahls auf 3600 Euro.

25. September 2020, 12:46 Uhr

Itzehoe | Die Serie von Fahrraddiebstählen in Itzehoe geht weiter. Donnerstagnachmittag wurde ein rotes E-Bike der Marke Gazelle gestohlen. Nach Polizeiangaben stellte die Besitzerin das Rad gegen 15.20 Uhr in einen Fahrradständer vor dem Standesamt ab und sicherte es mit einem weißen Kettenschloss. Anderthalb Stunden später kehrte die 42-Jährige zurück – da fehlten von Rad und Schloss jede Spur. „Eine Absuche der näheren Umgebung nach dem Velo verlief ergebnislos“, teilte Polizeisprecher Jochen Zimmermann mit. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3600 Euro.

> Zeugenhinweise unter 04821/6020 an die Polizei.

