Verein Leselust in Wilster : Roswitha Quadflieg und Burkhart Veigel über das Verlangen nach Freiheit

Aus ihrem Roman „Frei“ werden Roswitha Quadflieg und Burkhart Veigel in Wilster lesen.

Avatar_shz von nr

15. November 2019, 15:16 Uhr

Wilster | Roswitha Quadflieg und Burkhart Veigel sind bei Leselust und Stadtbücherei Wilster zu Gast. Ausnahmsweise mal nicht an einem 18., sondern am Dienstag, 19. November. Beginn ist um 19.30 Uhr im Spiegelsaal des neuen Rathauses, Rathausstr. 4. Beide lesen aus ihrem Buch „Frei“.

Zahlreiche Auszeichnungen

Roswitha Quadflieg gründete nach dem Kunststudium die Raamin-Presse, eine eigene Verlagswerkstatt, in der sie bis 2003 Texte der Weltliteratur mit eigenen Bildern druckte. Seitdem ist sie als Schriftstellerin tätig. Sie schreibt Romane, Essays, Theaterstücke, Hörspiele und Drehbücher, Sie hat zahlreiche Auszeichnungen und Preise erhalten.

Erfolgreicher Fluchthelfer

Burkhart Veigel studierte Medizin in Westberlin. Nach einer Ausbildung zum Unfallchirurg und Orthopäden führte er eine eigene Praxis in Stuttgart. Seit 2007 lebt er in Berlin. In den Jahren 1961 bis 1970 war er einer der erfolgreichsten Fluchthelfer. Dafür wurde ihm 2012 das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Info:

> Eintritt frei, Spenden erbten. Anmeldungen aufgrund begrenzter Plätze unter 04823/921336.

Die Autoren werfen in ihrem Roman „Frei“ einen spannenden Blick auf die Entwicklung der DDR. Schreiben vom Mauerbau, kaltem Krieg, Wiedervereinigung und dem Verlangen nach Freiheit. Mitreißend erzählt, wirft der Roman die Frage nach individueller Verantwortung angesichts der politischen Umwälzungen, damals wie heute auf.