2. Basketball-Bundesliga ProA : Rostock Seawolves am Freitag zu Gast bei den Itzehoe Eagles

Gelingt im Duell der alten Rivalen der erste Heimsieg in Brokdorf?

Itzehoe | Itzehoe Eagles gegen Rostock Seawolves – es waren heiße Duelle in der Regionalliga, ebenso in der ProB. Jetzt treffen die beiden Teams das erste Mal in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA aufeinander. Freitag um 19.30 Uhr sind die Eagles in Brokdorf die Gastgeber. Es ist der Auftakt für ein Wochenende mit zwei Spielen: Sonntag um 17 Uhr laufen die...

