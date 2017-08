Beleuchtete Bäume am Fleth in Glückstadt: : Romantisch, kitschig oder Blödsinn?

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Beleuchtete Bäume am Fleth – diese Aktion des Vereins „Aktiv für Glückstadt“ wird jetzt weitergeführt. Im vergangenen Winter wurden Stämme mit kleinen LED-Leuchten umwickelt. In den kommenden Herbst- und Wintermonaten sollen auch an verschiedenen Bäumen Äste, die zur Krone führen, leuchten. Elf Paten hat der Verein jetzt für diese neue Aktion gewonnen – sie zahlen einmalig jeweils 350 Euro. Zudem wird die jetzige Wicklung anders angelegt. Die sich daraus ergebenden überzähligen LED-Leuchten werden dann auf noch unbeleuchtete Bäume am Norderfleth verteilt. Überlegt wird zurzeit, ob es technisch möglich ist, die Beleuchtung ab 23 Uhr abzustellen. Der Vereinsvorstand verspricht sich von seiner Aktion „Licht für Glückstadt“, dass die Stadt in der dunklen Jahreszeit attraktiver wird für Touristen wird. Doch die Meinungen darüber gehen auseinander. Deshalb fragte unsere Zeitung in Glückstadt nach, wie die Bürger zu der Aktion stehen.

Regine Strutz (66): Es ist eine gute Idee. Sie müsste nur etwas ausgereifter sein. Es wäre schön, wenn alle Bäume beleuchtet wären. Es wirkt zauberhaft und romantisch. Wenn aber auch noch die Kronen beleuchtet werden, wirkt es kitschig.

Carola Plinske (69): Die Idee ist wunderbar, mir missfällt aber die kompakte Anordnung der Lichterketten. Sie sind zu dicht gewickelt. Es wäre besser, wenn sie weiter auseinander gewickelt wären. Es hätte auch gereicht, wenn jeder zweite Baum beleuchtet wäre.

Walter Marquardt (76): Das ist der größte Blödsinn, den es gibt. Wer sich das ausgesucht hat, weiß nicht, was schön ist. Die Stadt wird durch die beleuchteten Bäume nur hässlicher.

Karin Engelbrecht (64): Für die Winterzeit finde ich es sehr schön. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass es den Tourismus ankurbelt. Ich freue mich aber schon darauf, dass der trostlose und dunkle November von dem Licht der beleuchteten Bäume etwas erhellt wird.

Rena Loreth (73): Ich finde es einfach nur romantisch. Gerade in der Winterzeit und in der Weihnachtszeit. Ich hoffe sehr, dass es LED-Lichterketten sind. Die sind zwar in der Anschaffung etwas teurer, aber die Stromkosten halten sich in Grenzen. Vielleicht finden sich ja noch Sponsoren für die restlichen Bäume am Fleth.

Iris Bagge (53): Ich bin zwiegespalten. Zum einen finde ich, dass es sehr gut aussieht – zum anderen hätte das Geld aber sinnvoller investiert werden können. Zum Beispiel in Jugendprojekte. Es wäre aber schön, wenn alle Bäume beleuchtet werden würden.

Laule Meyer (45): Fürchterlich, es sieht nicht schön aus und es gibt keine Botschaft dazu. Deshalb werden auch nicht mehr Leute nach Glückstadt kommen. Es sind nur beleuchtete Stümpfe. Jemand prägte den Ausdruck Hollywood-Boulevard, das passt.

Paco Schacht (37): Zur Weihnachtszeit und zum Weihnachtsmarkt ist es für mich völlig in Ordnung, Aber in der übrigen Zeit ist es überflüssig. Ich glaube nicht, dass mehr Touristen in die Stadt kommen, weil die Bäume beleuchtet sind. Stattdessen könnte man an jedem Adventswochenende einen Weihnachtsmarkt veranstalten.

Reimer Dohse (76): Ich freue mich, wenn die Bäume im Herbst und im Winter beleuchtet sind. Es ist eine traurige Jahreszeit. Bei uns im Norden ist dann immer wenig Licht. In der dunklen Jahreszeit kommen wenige Touristen. Vielleicht besuchen sie uns dadurch etwas mehr.

Michael Mertz (56): Zuerst fand ich die Idee toll. Jetzt bin ich auf Seiten meines Kollegen Reinhold Witt. Er sagt, wir müssen an die Natur denken. Dass die Stämme beleuchtete werden, das reicht. Und ich würde es gut finden, wenn die Beleuchtung gegen 23 Uhr abgeschaltet wird. Es gibt andere Baustellen in Glückstadt, um die wir uns als Verein kümmern sollten.

Marius Karstens (27): Ich finde es wunderschön, dass die Bäume beleuchtet sind. Es ist dann eine besondere Atmosphäre. Ich würde es gut finden, wenn alle Bäume in jeder Jahreszeit beleuchtet wären. Es zeigt etwas her und die Stadt ist abends nicht so trostlos.

Manfred Schütt (75): Es ist toll, wenn die Bäume in der dunklen Jahreszeit beleuchtet werden. Auch in der Kerzenzeit gehört es dazu. Es sieht gut aus. Derjenige, der sich das ausgedacht hat, hatte eine tolle Idee.

Peter Weiß (75): Es ist schön, dass die Bäume beleuchtet sind. Es belebt das Bild am Fleth. Ich finde es auch gut, dass der Fleth nur in der dunklen Jahreszeit beleuchtet ist. Es sieht schön aus und das Stadtbild ist dadurch freundlicher.

Petra Bandomir (57): Ich finde es richtig schön, wenn die Bäume beleuchtet sind. Es ist ein wunderbares Ambiente. Ich bin auf jedem Fall dafür, dass es so bleibt und dass die Stadt es beibehält. Es wäre richtig toll, wenn der Mittelfleth auch im Sommer beleuchtet wäre.

Karin Grüger (57): Ich finde die beleuchteten Bäume total chic. Für mich stellt sich nur die Frage, ob sie die ganze Nacht brennen müssen. Das ist eine Kostenfrage. Mich selbst stört als Fleth-Anliegerin das Licht nachts aber nicht.

Brigitte Burghold (66): Ich, als Anwohnerin vom Fleth, finde es richtig toll und super schön, sehr stimmungsvoll und schön hell. Auch wenn es bei mir ins Fenster scheint, stört es mich nicht. Als im Frühjahr die Beleuchtung ausgeschaltet wurde, war ich richtig traurig. Jetzt freue ich mich schon auf den November, wenn die Bäume wieder erstrahlen.

von Christine Reimers

erstellt am 05.Aug.2017 | 05:00 Uhr