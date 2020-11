Nachfolger von Kurt Friedrichs : Romain Weckel ist Büttels neuer Bürgermeister

Die Gemeinde am Eslbdeich setzt auf den Tagestourismus und will in viele Projekte investieren.

von Ilke Rosenburg

06. November 2020, 17:00 Uhr

Büttel | Seit mehr als 20 Jahren hat sich Kurt Friedrichs ehrenamtliche für die Gemeinde Büttel engagiert, zuletzt als Bürgermeister. Jetzt möchte er sich mehr auf seine Firma konzentrieren, der Landmaschinenbetrieb Reimer Holm. Darum hat Friedrichs, der drei Jahre lang an der Spitze der Gemeindeversammlung stand, nun sein Amt zur Verfügung gestellt. Neuer Bütteler Bürgermeister ist Romain Weckel, der bislang die erste Stellvertreterposition inne hatte. Diese übernimmt jetzt Elke Engel, bisher zweite stellvertretende Bürgermeisterin. Als solche folgt ihr Melanie Sachau nach.

Mit einer Urkunde und einem Präsentkorb dankte die Gemeinde ihrem bisherigen Bürgermeister für dessen zuverlässigen Einsatz. Friedrichs war vom 6. April 1998 bis zum 20. Juli 1999 Vorsitzender des Bau-, Wege-- und Gewerbeausschusses. Als dieser um den Bereich Finanzen erweitert wurde, war er zunächst Mitglied, wurde 2008 zum stellvertretenden Vorsitzenden und 2013 zum Vorsitzenden gewählt. Dabei war er ab 2010 auch bereits stellvertretender Bürgermeistert. 2017 wählte ihn die Gemeindeversammlung zum neuen Bürgermeister, er trat die Nachfolge von Richard Schmidt an. Wichtige Entscheidungen, die in seine Amtszeit fielen war die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, die Breitbandversorgung der Gemeinde und der Startschuss für das neue industrielle Gewerbegebiet, für das die Erschließunkg noch läuft. Dass das Projekt gut weiter begleitet wird, davon ist Kurt Friedrichs überzeugt. Schließlich habe er mit seinem Nachfolger Romain Weckel stets harmonisch zusammengearbeitet ebenso wie mit seiner bisherigen zweiten Stellvertreterin Elke Engel. „Bei uns giibt es keine Alleingänge“, sagt Friedrichs, in der Gemeinde herrsche ein gutes Arbeitsklima. „Wir sind uns nicht immer einig, aber wir suchen Kompromisslösungen und haben immer einen guten Mittelweg gefunden“, fügt er hinzu. Und da Friedrichs auch weiterhin unterstützen will, wenn nötig, sieht Romain Weckel seiner Tätigkeit als Bürgermeister ausgesprochen positiv entgegen. Schließlich gebe es in der Gemeindeversammlung – Büttel hat rund 40 Einwohner – auch noch einige Projekte, die umgesetzt werden sollen. Büttel will ganz auf Tagestourismus setzen und attraktive Angebote schaffen. Auf dem Platz hinter dem Dorfkrug, der zurzeit renoviert wird, soll ein Wohnmobilplatz entstehen. Zusätzlich sollen Schlaffässer installiert werden, damit beispielsweise auch Fahrradtouristen, die den Elberadwanderweg entlangfahren, in dem Dorf am Elbdeich übernachten können. „Wir wollen einiges investieren“, betont Weckel. Unter anderem für eine Fahrradladestation ebenso wie für eine Autoladestation. Und da durch die Corona-Pandemie sich auch wieder mehr Menschen auf Urlaub im Lande besinnen, sind Romain Weckel und seine Mitstreiter auch guten Mutes: „Wir glauben fest daran, dass es sich entwickelt“, sagt der neue Bürgermesiter.