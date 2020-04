Schutz vor Corona : Rollos gegen Viren: Firma Ifasol reagiert auf Krise

Das Kremperheider Unternehmen ist Spezialist für Sonnenschutz – aktuell engagiert es sich auch gegen Tröpfcheninfektion.

von Delf Gravert

14. April 2020, 15:54 Uhr

Kremperheide | Mit Viren hat die Firma Ifasol aus Kremperheide normalerweise wenig zu tun. Innenliegenden Sonnenschutz in Form von Rollos, Jalousien oder Plissees produziert das Unternehmen. Doch nun haben Geschäftsführer Ingo Fahl und sein Team sich der aktuellen Lage angepasst und zusätzlich ein neues Produkt entwickelt: In der Corona-Krise stellt Ifasol Hygiene-Rollos für den Kassen- oder Tresenbereich von Unternehmen her.

Michael Ruff

Statt wie sonst bei Ifasol-Rollos üblich, wird die Hygiene-Variante nicht mit Stoff, sondern mit einer durchsichtigen PVC-Folie bespannt. Eine beschwerte Unterkante sorgt dafür, dass das Rollo dort bleibt, wo es sein soll und für einen zuverlässigen Schutz von Mitarbeitern vor Tröpfcheninfektionen sorgt.

Hohe Nachfrage

Die Nachfrage sei bisher hoch, berichtet Fahl. Sie dürfte noch deutlich steigen, wenn es in den kommenden Wochen zu ersten Wiedereröffnungen im Einzelhandel kommen wird. Der Geschäftsführer sagt:

Unser Ziel ist es, gerade bei diesen Produkten besonders schnell zu liefern, denn sie werden besonders benötigt Ingo Fahl, Geschäftsführer

Normalerweise vertreibt Ifasol seine Produkte nicht direkt an Endkunden, sondern ausschließlich über Fachhandel und Handwerk. Interessenten für das Hygiene-Rollo können sich aber auch direkt in Kremperheide melden, wenn sie nicht über einen Raumausstatter bestellen können. „Wir vermitteln dann einen passenden Handwerksbetrieb“, sagt Fahl.

Im eigenen Unternehmen wurde nicht nur in der Produktion einiges wegen der Corona-Pandemie umgestellt. Der Infektionsschutz für die Mitarbeiter wird sehr ernst genommen, berichtet Fahl. Wirtschaftlich hat der Geschäftsführer ein klares Ziel: Kurzarbeit soll unbedingt vermieden werden. „Das ganze Team unterstützt mich dabei, dies zu erreichen. Dafür bin ich sehr dankbar.“