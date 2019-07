Alfa-mobil kommt nach Kellinghusen : Rollende Hilfe für Analphabeten

Mobile Beratungsstelle steht Mittwoch auf dem Wochenmarkt in Kellinghusen.

19. Juli 2019, 13:23 Uhr

Kellinghusen | Auch in Kellinghusen haben zahlreiche Menschen Probleme beim Lesen und Schreiben, Bewerbungen schreiben, Arbeitsanweisungen oder E-Mails lesen – für viele Erwachsene ist das mühsam oder sogar unmöglich, heißt es in einer Mitteilung des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung e.V. (BVAG). Um auf Unterstützung und Angebote zum Lesen und Schreiben lernen aufmerksam zu machen, kommt die mobile Beratungsstelle nach Kellinghusen. Sie wird Mittwoch, 24. Juli, 8 bis 12 Uhr, auf dem Wochenmarkt stehen.

Erwachsene unterstützen

Das bundesweit tätige Projekt Alfa-Mobil arbeitet eng mit lokalen Ansprechpartnern zusammen. In Kellinghusen kommt es auf Einladung des Mehrgenerationenhauses. Ziel der Aktion ist es, Erwachsene, die Lesen und Schreiben lernen möchten, zu den vorhandenen Unterstützungs- und Lernangeboten in der Region zu beraten.

In einem Lerncafé im Mehrgenerationenhaus Kellinghusen kann man beispielsweise in vertraulicher Atmosphäre das Lesen und Schreiben verbessern. Alfa-Mobil-Aktionen werden in der Regel von (ehemaligen) Betroffenen begleitet. Sie können anderen Betroffenen Mut machen und erzählen, was sie zum Lernen bewegt hat.

Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Träger ist der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung. Der Verein bedient das Alfa-Telefon und pflegt eine bundesweite Kursdatenbank. Darüber hinaus fördert er in weiteren Projekten das Lesen und Schreiben.