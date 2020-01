Vor Itzehoer Discounter : Rollator gestohlen

Zwanzig Minuten war er einkaufen, schon war der vor dem Laden abgestellte Gehwagen verschwunden.

von Andreas Olbertz

24. Januar 2020, 14:20 Uhr

Itzehoe | Es gibt offenbar nichts, was nicht gestohlen wird. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, ist bereits am vergangenen Sonnabend ein schwarzer Rollator gestohlen worden. Die Gehhilfe war gegen 18 Uhr am Fahrradständer eines Discounters in der Edendorfer Straße abgestellt worden. Nur 20 Minuten später war er weg. Wert nach Polizeiangaben: 100 Euro.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder zum Verbleib des Rollators machen können: 04821/6020

