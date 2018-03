Rockstars der Oper

The Cast parodieren im Theater das Opernpathos – und begeistern damit das Publikum

von shz.de

24. März 2018, 07:00 Uhr

Was kann man alles „rocken“? Alles! Konzerte, Hallen, Konferenzen, Autos, Parteien. Und so weiter. Nun kamen sechs hippe junge Leute (Die Modernismen lassen den Schreiber nicht los!) ins relativ gut besetzte Theater. Das rockten sie. Ganz klar. Mit was? Tatatataaa! Mit Oper! Äh, Oper? Eine Rock-Oper vielleicht? Jesus Christ Superstar? Nein! Richtige, echte Oper, Original-Oper: Mozart, Puccini, Verdi zum Beispiel. Schuberts „Winterreise“ gab’s zwischendurch auch. Das ist nun keine Oper, dafür aber ganz seriös, ausnahmsweise.



Persiflage als ein momentaner Spaß





Ansonsten ließ es das schnieke Sextett im Glamourlook – die drei Damen tief dekolletiert, die Herren im Glitzer- und Macho-Outfit – unterhaltsam angehen. Damit gewannen die beiden Cast-Gründer Bryn und Campbell Vertesi schnell ihr Publikum. Ihre vier Mitsänger Anne Byrne, Carrieanne Winter, Till Bleckwedel und Edwin Cotton konnten aber auch ganz gut mit dem Publikum flirten. Das wiederum war von der Opernband hingerissen. Nach mehr als zwei Stunden gab es rhythmischen Applaus und zum Teil auch Standing Ovations. Das Opernpathos wurde parodiert, die Arien wurden mit Augenzwinkern und ironisierender Inbrunst zelebriert, Zwischenrufe und Zwischenbeifall waren ausdrücklich erwünscht. Sozusagen Verona in Itzehoe.

Stellt eine solche Persiflage einen Affront gegen die Oper dar? Nein, es ist nur ein momentaner Spaß, den die Musik gut abkann. Besonders deutlich wurde das, als eine Dame aus dem Publikum für die Arie „Dein ist mein ganzes Herz“ aus Léhars „Land des Lächelns“ gesucht wurde. Moni Söhren aus Kohlenbek (zwischen Hadenfeld und Holstenniendorf) war die Auserwählte. Die drei Männer schmachteten sie „aus allen Rohren“ an. Die junge Dame spielte spontan mit – und schmolz dahin. Sehr lustig.