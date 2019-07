Mehr als 50 Teilnehmer beim Wacken-Musik-Camp : Rocken wie die Profis

Eigene Songs für das Abschlusskonzert: Das Wacken-Music-Camp begeistert die jungen Teilnehmer.

von shz.de

03. Juli 2019, 15:37 Uhr

Wacken | „Es ist einfach klasse hier“, sagt der 17-jährige David aus Preetz. Zum ersten Mal nimmt er am Wacken-Music-Camp (WMC) in der örtlichen Grundschule teil und ist begeistert. „Die Gemeinschaft und der Zusammenhalt sind einfach toll, keiner muss sich hier ausgeschlossen fühlen“, fasst der Bassist der Band „Reign“ das einwöchige Camp zusammen. Bestätigen können das auch seine Bandmitglieder Christian (16), Arwed (14), Levke (15) und Tessa (17).

„Wir sind ebenfalls das erste Mal dabei“, sagen die beiden Mädchen aus Rendsburg. Durch einen von ihrer Musiklehrerin in die Hand gedrückten Flyer seien sie auf das Camp aufmerksam geworden. Während Tessa, die bereits Erfahrungen in ihrer Schulband sammeln konnte, als Schlagzeugerin den Takt angibt, beweist Levke ihre Stimmgewalt als Sängerin.

Zum dritten Mal dabei ist Julian (15) aus Bonn. „Das Camp bietet eine schöne Gelegenheit, mal in einer Band spielen zu können“, sagt der Schlagzeuger. Schließlich seien gerade Musikrichtungen wie Metal in einer Schulband eher undenkbar. Gemeinsames Bandprojekt des Trios mit Frederik (15) und Matthias (15) aus Itzehoe ist „Free Chorus“.

Noch bis Sonntag bleiben 56 junge und metalbegeisterte Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren aus Deutschland und Italien, um im Rahmen eines neuntägigen Workshops eigene Musik zu machen und, wie der

15-jährige Matthias sagt, „um sich weiterzuentwickeln“. Während er in der Itzehoer Band „Lost Silence“ als Sänger agiert, zeigt er im Camp sein Können als Bassist. So wurde die Grundschule zum sechsten Mal in einen Ort der Kreativität verwandelt.

Gemeinsam proben die Bands in den Übungsräumen des „Wacken Campus“, wo die Teilnehmer nicht nur Instrumentalunterricht, sondern auch Bandcoaching von professionellen Rockmusikern erhalten. Vier Profi-Produzenten haben ihre Studios in der Grundschule eingerichtet, unterstützen die Campteilnehmer beim Songwriting und nehmen gegen Ende der Woche alle entstandenen Stücke auf.

Bei dem gemeinsamen Musizieren stehen wieder Heavy Metal und Hardrock im Mittelpunkt – eine Musikrichtung ist jedoch nicht vorgegeben. Nach Gründung von insgesamt elf Bands dreht sich nun bis zum Abschlusskonzert am Sonnabend um 15 Uhr in der großen Sporthalle alles um den kreativen Prozess.

„Jede Band schreibt einen eigenen Song, denkt sich Bandnamen und Songtitel aus und entwickelt ein eigenes Logo“, erklärt Bildungsreferent Matthias Edeler vom Landesverband der Musikschulen in Schleswig-Holstein. Er leitet das Camp gemeinsam mit Enno Heymann (Wacken Foundation). Eine Reihe namhafter Sponsoren sorgt dafür, dass die Teilnahmegebühr niedrig bleibt.

Beim öffentlichen Abschlusskonzert des WMC präsentieren die Musiker dann ihre selbstgeschriebenen Songs live. Der Eintritt ist frei – um eine Spende wird gebeten.