Itzehoe : Rock-Trio „Kapeister“ arbeitet an der Musikkarriere

Itzehoer Band überzeugt mit deutschem Sprechgesang, harter Rockmusik und kritischen Texten.

von Ludger Hinz

02. Februar 2020, 15:30 Uhr

Itzehoe | Sie hatten seit ihrer Gründung im Jahr 2016 schon zahlreiche Auftritte, aber dieser Abend blieb dem Rock-Trio „Kapeister“ aus Itzehoe bis heute als „schönstes und bestes Konzert“ in Erinnerung. Ende September spielten sich die Drei im „Indra Club 64“ in Hamburg auf der Großen Freiheit im Regionalfinale des Musikwettbewerbs „SPH Music-Masters“ die Seele aus dem Leib – und in die Herzen der Zuhörer. Das soll erst der Anfang sein.

Im voll besetzten Partybus mit 60 Personen ging es zum Wettbewerb in Hamburg, wo eine Fachjury und das Publikum „Kapeister“ zum Sieger wählten. „An diesem Abend haben wir auch das Videomaterial für unser erstes offizielles Musikvideo aufgenommen“, schildert Gitarrist Carsten von Borstel. „Sternzeichen Fuxx“ ist auf Youtube zu sehen.

„Kapeister“ (oder „Koppheister“), ein plattdeutsches Wort, heißt „kopfüber“ und „über Bord gehen“ oder auch „Purzelbaum schlagen“. So klingt auch die Musik im Crossover-Stil, die deutschen Sprechgesang mit harter Rockmusik verbindet: Oft galoppierend, als wolle sie sich gleich überschlagen. Im Übungsraum am Hungrigen Wolf probt das Trio einmal in der Woche. „Musik und Texte müssen Spaß machen, aber auch zum Ausdruck bringen, welche Haltung man einnimmt“, findet von Borstel. Ihre Texte sind aktuell, oft gesellschaftskritisch, ohne dabei den Wortwitz zu verlieren. „Von Luft und Liebe singen wir nicht, da es aktuell so viele Themen gibt, die wir kritisch beleuchten wollen“, sagt Sänger und Bassist Knut Meinert, der auch die Texte schreibt.

Seit 2017 sind „Kapeister“ live unterwegs, die Premiere gab es in der Lauschbar. „Seitdem spielen wir da jedes Jahr wieder, und immer fühlt es sich nach einem Heimspiel an“, so von Borstel. Marne, Heide und diverse Male Hamburg sind weitere Auftrittsorte – zuletzt waren sie dort im Dezember im Logo zu Gast. „Für 2020 stehen wieder einige Auftritte in Itzehoe, Hamburg und Heide an, und auch für 2021 sind wir schon in Gesprächen mit Veranstaltern“, sagt Meinert.

Die bislang einzige EP mit vier Songs hat das Trio Mitte 2018 unter dem Band-Titel „Kapeister“ herausgebracht, zu finden bei allen gängigen Streaming-Plattformen. Als Wiedererkennungsmerkmal hat sich die Band ein Logo ausgedacht und T-Shirts damit bedrucken lassen. „Wir freuen uns sehr über die große Nachfrage und dass sich dadurch so viele Leute mit uns identifizieren“, sagt von Borstel. Immer wieder sehen die Musiker bei Konzerten den Schriftzug im feiernden Publikum.

Nun arbeitet das Trio an mehr Material, weiteren Songs und noch mehr Auftritten – damit die Musikerkarriere nicht so schnell kapeister geht.