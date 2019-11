Pep-Konzert in Kellinghusen : Rock-Nostalgie in der Ulmenhofschule

Bei einem Minifestival traten drei deutsche Rock-Bands auf.

Ludger Hinz

10. November 2019

Kellinghusen | Gitarrensound, mitreißender Gesang, wummernder Bass und schmetterndes Schlagzeug – so viel geschichtsträchtige Rock-Nostalgie gab es beim Kulturverein „Pep“ in Kellinghusen lange nicht: Das Mini-Festival mit drei bundesdeutschen Rock-Klassikern aus den 70er Jahren sorgte am Wochenende für einen vollen Saal.

Die Bands „Fargo“, „Epitaph“ und „Jane“ holten auch in ihrem fortgeschrittenen Alter auf der Bühne der Ulmenhofschule alles aus sich heraus. Seit Spätsommer gemeinsam auf Tour, standen sie mit vielen Originalmitgliedern und ihren größten Hits auf der Bühne – und zeigten, dass sie noch nichts von ihrer Spielfreude verloren hatten.

Schon die „Special Guests“ der Tour, „Fargo“, eröffneten den Abend schwungvoll. In ihrem spielfreudigen Konzert ließ die Band um Bassist Peter „Fargopedda“ Knorn auch ihre größten Hits wie „I`m A Loser“ nicht aus.

Bei „Epitaph“, 1969 in Dortmund gegründet, standen mit Cliff Jackson (Gitarre) und Bernd Kolbe (Bass) immerhin noch zwei Urmitglieder auf der Bühne und überzeugten mit ihrem unverwechselbaren Twinguitar-Sound. Die Band stellte neben Songs ihres 2019 erschienenen Best-Of-Albums auch Titel ihres neuen Studioalbums „Long Ago Tomorrow“ vor.

Das dritte Highlight des Abends bildete „Jane“, eine der erfolgreichsten deutschen Rockformationen der Siebziger, bei der Sänger und Bassist Charly Maucher mit Gitarrist Klaus Walz und Schlagzeuger Achim Poret damals wie heute noch den Rock auf der Bühne auslebten. Sie begeisterten unter anderem mit Klassikern wie „Fire, Water, Earth & Air“ und „Live At Home“. Für viele Fans war es die letzte Gelegenheit, die Musiker auf der Bühne zu erleben, da die Hannoveraner Formation sich nach der Tour von der Bühne verabschiedet.

Rainer Werdt von „Pep“ freute sich: „Die Bands kommen so gut an, dass auch im Laufe des Abends immer noch weitere Besucher hergekommen sind. Er scheint genau das Richtige fürs Publikum zu sein.“

Von der Atmosphäre in der Ulmenhofschule waren auch die Musiker angetan. So sagte „Epitaph“-Gitarrist Cliff Jackson: „Das ist eine perfekte Location mit einer klasse asymmetrischen Akustik. Und auch das Publikum geht super mit.“ Und das war einmal wieder schwer begeistert, so auch Andreas Hofmann aus Wrist, der mit Tochter Miriam (15), Sohn Jan (22) und seinem Bruder dabei war. „Obwohl ich die Bands nur vom Hörensagen kannte, war das ein tolles Konzert“, sagte er. Sein Sohn Jan war extra aus Ostfriesland angereist. „Auch wenn das nicht mein Jahrgang ist, machen die Bands ganz schönen Dampf in der Bude“, sagte er. „Für diese drei Formationen sind es eigentlich noch zu wenige Besucher.“