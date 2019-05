Drei Bands in Schenefeld : Rock ’n’ Roll und Gerstensaft

Das 1. Rock-Bierfest bringt Schenefeld zum Kochen: Auf der Bühne Sorry-Bernd, Illegal 2001 und Bon Scott.

von Ludger Hinz

26. Mai 2019, 18:09 Uhr

Schenefeld | Zum guten Bier zurück in die gute alte Zeit des Rock seit den 80ern – am Wochenende gab es in der MC Event Halle in Schenefeld die härteren Klänge auf die Ohren. Beim 1. Rock-Bierfest lockten drei Livebands viele hundert Fans vor die Bühne und machten ordentlich Alarm.

Nachdem die Oldendorfer Deutsch-Rocker Sorry-Bernd um Sänger und Bandleader Werner Ulferts den Abend als Opener gebührend eingeleitet hatte, ging es Schlag auf Schlag. Der erste Headliner, die Deutsch-Rock-Band Illegal 2001, nahm die Zuhörer mit ihren Hymnen wie „A7“, „Nie wieder Alkohol“ und „Dosenbier macht schlau“ sowie vielen weiteren Hits, die das Publikum lauthals mitsang, zurück in die gute alte Zeit des Rocks.

Die Mannen um Sänger Thomas Lötzsch präsentierten einen Querschnitt aus ihren bislang veröffentlichten acht Alben, spielten mit „Zweitbuch“ und „So beschissen“ aber auch zwei neue Songs, die auf ihrem im kommenden Jahr erscheinenden neuen Album enthalten sein sollen. „Wir sind total erleichtert, dass das alles so gut geklappt hat“, sagte Lötzsch hinterher, „zumal das unser erster Auftritt seit fünf Monaten war.“

Begeistert davon war auch Bettina Helling aus Itzehoe, die mit Freunden mittendrin stand und mitsang. „Das ist guter Rock, den ich noch von früher von den Zeltfesten kenne“, sagte sie. Auch Nicole Dritt und Claudia Trompnau aus Kleve fanden es cool. „Wir sind wegen Sorry-Bernd hier, und die waren klasse“, sagte Trompnau, „aber auch Ilegal ist toll.“

„TNT“, „Hells Bells“ und „Highway to Hell“ – der zweite Headliner setzte sound- und lautstärketechnisch dann noch einen drauf. Bon Scott aus Hamburg ließen als eine der dienstältesten AC/DC-Tribute-Bands das Original aus den 80ern wieder auferstehen.

Sänger Kay „Kreische“ Carstens wagte sich sogar auf einige Rundtouren durch den Saal und ließ den einen oder anderen dabei auch live mitsingen. „Die Bands passen erstaunlich gut zusammen“, sagte er hinterher, und überhaupt: „Location gut, Leute entspannt und der Abend – toll.“

Als die Besucher dann auch noch zufrieden in der After-Show-Rock-Disco mit DJ Fussel (Uwe Franzen) aus Hademarschen die Tanzfläche füllten, war Inhaber und Gastgeber Hartmut Steffens zufrieden: „Das Publikum war trotz des DFB-Pokal-Finales von Anfang bis Ende hier und die Stimmung super.“ Deshalb kündigte er schon einmal an: „Es wird im kommenden Jahr im Mai eine Fortsetzung geben.“