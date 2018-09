Ringreiten in Dithmarschen : Ringreiter aus dem ganzen Land in Dithmarschen

Im Vier-Jahres-Rhythmus findet in Schleswig-Holstein das Landesringreiten statt.

von Sabine Kolz

21. September 2018, 12:28 Uhr

Im Vier-Jahres-Rhythmus findet in Schleswig-Holstein das Landesringreiten statt. Vereine aus dem ganzen Land kommen zusammen, um im Wettkampf gegeneinander anzutreten. In diesem Jahr ist es wieder soweit: Am Sonntag, 23. September, ist der Dithmarscher Ringreitverein Ketelsbüttel/Wöhrden Ausrichter. „Es sind über 80 Mannschaften, eine sogar von Sylt, gemeldet, die an 30 Ringbäumen ihr Glück versuchen“, erzählt der Vorsitzende Bernd Thießen.

Pro Mannschaft gehen vier Reiter an den Start, geritten wird in den Disziplinen Ringstecher, Lanze (mindestens 1,20 Meter lang) und Lange Lanze (mindestens 1,70 m). Ein Hufschmied und ein Tierarzt sind vor Ort.

Der Tag beginnt um 8.30 Uhr mit der Aufstellung für den Umzug durch Wöhrden und Ketelsbüttel bis zum Festplatz, angeführt von den Königen und Siegermannschaften aus 2014. Die Siegerehrung ist für 16.30 Uhr geplant.

„Die Schirmherrschaft hat unser Ministerpräsident Daniel Günter übernommen und wir hoffen, dass er Zeit hat, nach Ketelsbüttel zu kommen“, sagt Bernd Thießen. Er hatte sich mit seinem Verein erfolgreich beworben. „Es war eine Menge Arbeit und Vorbereitung, aber wir freuen uns darauf.“

Für die Reiter wie auch für die Zuschauer gibt es eine Mittags- bzw. Kaffeepause zwischen den Durchgängen. Parkmöglichkeiten werden ausgewiesen.