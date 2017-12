Brokdorf : Riesenloch im Brokdorfer Haushalt

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Jochen Schwarck

erstellt am 21.Dez.2017 | 08:00 Uhr

Bei der Beschlussfassung über den Brokdorfer Gemeindehaushalt des Jahres 2018 haben sich die zwei SPD-Abgeordneten Gero Kleis und Michael Dombrowski ihrer Stimme enthalten. Alle übrigen Ratsmitglieder stimmen für den Etat. Gero Kleis begründete die Verweigerung der SPD-Stimmen mit den geplanten Ausgaben von rund zwei Millionen Euro für die Sanierung des Brokdorfer Freibads. Die SPD sei nicht bereit, in diese defizitäre Einrichtung noch so viel Geld zu investieren. Er gab zu bedenken, dass das Freibad ohnehin jährlich ein Defizit „um die 100 000 Euro“ in die Gemeindekasse reiße.

Der Haushalt 2018 sieht bei Erträgen von 3,7 Millionen Euro und Aufwendungen von 5,2 Millionen Euro einen Jahresfehlbetrag von 1,5 Millionen Euro vor. Dennoch bleiben die Steuersätze unverändert bei 270 Prozent für die Grund- und 330 Prozent für die Gewerbesteuer. Statt der Millionenbeträge aus früheren Jahren rechnet Brokdorf im neuen Jahr nur noch mit Gewerbesteuereinnahmen von 128 000 Euro. Schon in den Jahren 2019 bis 2021 erwartet Brokdorf allerdings wieder Überschüsse von 2,6 Millionen Euro.

Vorgesorgt habe die Gemeinde Brokdorf für hohe Erstattungen bei der Gewerbesteuer, berichtete die Bürgermeisterin. Hier müsse die Gemeinde, wie seinerzeit schon bei dem für ein Jahr deutlich erhöhten Hebesatz angekündigt, nicht nur 7,3 Millionen Euro zurückzahlen, sondern diese auch noch mit sechs Prozent versteuern. „Das führt im Jahresergebnis für 2017 zu einem Fehlbetrag von 9,1 Millionen Euro“, teilte Elke Göttsche mit. Beruhigend stellte sie fest: „Wir werden einen Teil davon bei den Schlüsselzuweisungen für 2018 zurückbekommen.“

Die Breitbandversorgung in der Gemeinde soll mit 160 000 Euro gefördert werden. „Nun wird es ernst“, leitete Bürgermeisterin Elke Göttsche dieses Thema ein. Um eine möglichst flächendeckende Breitbandversorgung zu erreichen, wolle Brokdorf alle Einwohner finanziell entlasten, die über die 20 kostenfreien Meter hinaus mit längerem Glasfaserkabel angeschlossen werden müssen. Die Gemeinde wird für sie die Kosten von 35 Euro pro Meter übernehmen. Darauf wird der Zehn-Euro-Zuschuss des Amtes Wilstermarsch angerechnet. Nach Aussage von Elke Göttsche müsse es in den Kerngebieten des Aktionsgebietes von Brokdorf, St. Margarethen, Büttel, Landscheide und Nortorf-Süd mindestens zu 450 Vertragsabschlüssen mit den Stadtwerken Neumünster kommen.

Hier wird 2018 investiert



Investitionen plant die 1014 Einwohner zählende Gemeinde im Jahr 2018 in Höhe von 3,1 Millionen Euro. Für zwei neue Löschfahrzeuge der örtlichen Feuerwehr und zusätzliche Ausrüstungen sind 600 000 Euro veranschlagt; weitere 40 000 Euro werden für die Ertüchtigung der Krananlage benötigt, die das neue, breitere und schwerere Rettungsboot in die Elbe heben muss. Mit den Neuanschaffungen von zwei Einsatzfahrzeugen sollen zwei in die Jahre gekommenen Altfahrzeuge ersetzt werden. Für das 36 Jahre alte TroLF 16 soll ein LF 20 sowie für das 27 Jahre alte Tragkraftspritzenfahrzeug ein Geräte- und Logistikfahrzeug angeschafft werden. Die Altfahrzeuge sollen dann gegen Höchstgebot verkauft werden. Fördermittel sollen noch in diesem Jahr beim Kreis beantragt werden. Es werden 20 Prozent aus dem Topf der Feuerschutzsteuer erwartet.

Außerdem sind Investitionen von 25 000 Euro für Spielgeräte aus dem Kita-Spielplatz, 15 000 Euro für die Außenanlagen beim Sportplatz, weitere 15 000 Euro für eine Tribüne auf dem Sportplatz sowie 65 000 Euro für die Erneuerung von Anschlussleitungen für die Schmutz- und 205 000 für die Regenwasserentsorgung geplant. Planungskosten für die Freibadsanierung sind mit 30 000 Euro berücksichtigt. Allein 1,95 Millionen Euro müssen in die Erschließung des Neubaugebietes An der Wettern II gesteckt werden, was mit der dickste Brocken im neuen Etat ist.