Speichertechnologie : „Riesenchance für Itzehoe“

Neue Bundesregierung plant Fraunhofer-Institut für Speichertechnologien: Stadt geht als möglicher Standort ins Rennen.

von Delf Gravert

15. März 2018, 05:00 Uhr

Angela Merkel ist erneut Kanzlerin, eine monatelange Hängepartie ist zu Ende. Manch ein politischer Akteur in Itzehoe hat die Daumen gedrückt, dass es mit der Großen Koalition klappt. Denn auf Seite 73 des Koalitionsvertrags steht, was für Itzehoe große Bedeutung erlangen könnte: „Deutschland soll wieder Standort für Batteriezellproduktion werden. Wir wollen ein Fraunhofer-Institut für Speichertechnologien einrichten und vorhandene Kompetenzen einbinden.“ Als Standort ist bereits am Rande der Koalitionsverhandlungen Itzehoe im Gespräch gewesen (wir berichteten).

Eine Möglichkeit, die „elektrisiert“, sagt Bürgermeister Andreas Koeppen. Experten sehen in den Speichern die Schlüsseltechnologie für die Verkehrs- und Energiewende und warnen, dass Deutschland den Anschluss verlieren könnte. Ein Fraunhofer-Institut wäre „ein Leuchtturm“, der weitere Firmenansiedlungen nach sich ziehen würde, und ein „Treiber für Arbeitsplätze“, sagt Koeppen. „Das könnten wir sehr gut gebrauchen.“

Von einer „Riesenchance“ für die Region spricht auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Helfrich. Und denkt einen Schritt weiter: Künftig werden in Europa mehrere größere Produktionsstätten für Batteriezellen benötigt (siehe auch Artikel unten). Ein Fraunhofer-Institut könnte die Keimzelle für einen ganz neuen Hightech-Industriezweig in Itzehoe werden.

Konkret ist noch nichts. „Aktuell liegen bei uns keine Planungen für ein weiteres Institut in Itzehoe vor“, so Thomas Eck von der Fraunhofer-Gesellschaft. Doch Eck verweist darauf, dass das bestehende Itzehoer Institut Isit „unter anderem bereits Batterieforschung“ betreibe. Mit den Firmen Custom Cells und Liacon gibt es erste Ansätze einer Kooperation mit der Privatwirtschaft.

„Die Fraunhofer-Gesellschaft unterstützt ausdrücklich das Vorhaben der Politik, Deutschland als Standort für Batteriezellproduktion zu stärken und im internationalen Wettbewerb bestmöglich zu positionieren“, sagt Eck. Die Mittel muss dann der Bundestag bewilligen, und dort will sich Helfrich für den Standort Itzehoe stark machen. Auch die Landesregierung in Kiel habe das Thema „auf dem politischen Radarschirm“ und werde „die Interessen Schleswig-Holsteins bei der neuen Bundesregierung vertreten“, so Regierungssprecher Peter Höver. Das freut Koeppen, Gespräche zwischen Land und Stadt habe es gegeben: „Wir stehen bereit und liefern zu.“

Klar ist, dass es Mitbewerber aus anderen Regionen Deutschlands geben wird. Ein großer Vorteil für Itzehoe, so Koeppen: Am Isit gibt es bereits Flächen im Besitz der Fraunhofer-Gesellschaft. Angrenzende Grundstücke gehören der Stadt und dem Kreis, bis zu zwölf Hektar wären ohne langwierige Verhandlungen zeitnah verfügbar. Wichtig sei nun, dass sich die Region gut aufstelle, um im Standortwettbewerb die Nase vorn zu haben, sagt Helfrich. „Da müssen alle an einem Strang ziehen.“