Richtigstellung der Tönnies Holding ApS & Co. KG zum Beitrag "Video zeigt: Blut fließt während Aktivisten-Mahnwache auf die Straße" vom 20.10.2019.

Avatar_shz von shz.de

25. Oktober 2019, 19:57 Uhr

Wir haben unter shz.de unter der Überschrift "Video zeigt: Blut fließt während Aktivisten-Mahnwache auf die Straße", veröffentlicht am 20. Oktober 2019, 17:01 Uhr, geschrieben:

"Das Unternehmen Tönnies war für eine Stellungnahme nicht erreichbar."

Hierzu stellen wir richtig:

Die Anfrage an die Tönnies Holding ApS & Co. KG erfolgte am 20. Oktober 2019, 17 Uhr, mit Antwortfrist 18 Uhr, worauf der Leiter der Unternehmenskommunikation um 19:20 Uhr antwortete, dass sie eine Stellungnahme abgeben wollen, dies aber erst Montag Vormittag möglich sei.

Die Redaktion