Richtig laut und richtig gut

von Sönke Rother

erstellt am 10.Sep.2017

Es mag gleich an mehreren Faktoren gelegen haben, dass der Saal des Theaters Itzehoe beim diesjährigen Klangvolumen nicht ganz so voll war, wie die erfolgsverwöhnten Musiker es aus den früheren Jahren kannten. Aber eines sei schon vorweg verraten: Die Besucher kamen auch jetzt wieder voll auf ihre Kosten.

„Die Stücke waren echt anspruchsvoll. Das Zusammenspiel der vielen verschiedenen Instrumente hat mich fasziniert“, meinte eine Zuschauerin begeistert. Auch die unterschiedlichen Tempi seien wohl schwer umzusetzen, vermutete sie. „Das Konzert ist richtig gut. Wir mögen diese Musik gerne hören und sind hier schon Stammkunden“, verriet Elke Möller. Auch Rolf Schnoor war schon öfter dabei und stets begeistert. „Wir sind mit dieser Musik sehr zufrieden“, waren sich Hans und Hilde Günther einig. „Es muss nicht unbedingt amerikanisch oder englisch sein.“

Mit humorvollen Worten führte Ulf Pingel wieder einmal durch das Programm, das der Musikzug Oldendorf unter der Leitung von Heiko Voss mit dem zackigen Marsch „Per aspera ad astra“ eröffnete. „Wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Und davon haben wir eine ganze Menge“, freute sich Pingel, Organisator und Vorsitzender des Oldendorfer Musikzugs. Er begrüßte dabei auch Olaf Wessel, der eigentlich mit seinem Steinburger Musikantenexpress ebenfalls eingeplant war, nun aber, gerade aus der Reha zurück, im Publikum saß.

Nach dem Auftritt der Oldendorfer übernahm der Oelixdorfer Musikzug unter Leitung von Thies Möller mit dem schwungvollen amerikanischen Marsch „Valley Forge“ den zweiten Teil des Abends. Ob das Hauptthema aus der Muppet Show, die „Coldplay Classics“ oder „The Best of Henry Mancini“ – auch die Oelixdorfer überzeugten mit der Auswahl aus ihrem Repertoire.

In eine etwas andere musikalische Richtung ging es im dritten Part. Bereits zum zweiten Mal dabei waren die „Fidelen Aumusikanten“ in ihren bunten Trachten. Mit ihrer Musik, hauptsächlich aus dem Egerland und im Stile von Ernst Mosch, brachten sie noch mehr Stimmung in den Saal. Wegen der Erkrankung von Olaf Wessel hatte Ulf Pingel die Leitung dieses Orchesters übernommen. Und auch einen sehr guten „Ersatz“ für den Gesangssolisten Wessel hatte Pingel mit Bente Christin Rave zu bieten. „Sie ist zwar noch etwas schüchtern, hat aber eine glockenreine Stimme“, freute sich der Moderator.

Richtig laut, aber mindestens ebenso gut, wurde es im letzten Teil des Konzerts, in dem alle drei Orchester gemeinsam unter wechselnder Leitung spielten. Ob „Nessaja“ von Peter Maffay, der Fliegermarsch von Hermann Dostal oder ein Medley mit Melodien von Dieter Kuhn, auch die Musik kam stets gut an. Beim abschließenden Schleswig-Holstein-Lied wurde dann auch noch das Publikum mit einbezogen. Ein schöner Abend, der Hoffnung auf mehr machte.