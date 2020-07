Grosse Tierliebe : Ricarda von Holck aus Horst liebt Esel und bietet Wanderungen mit den Langohren an

Die 45-Jährige ist seit ihrer Kindheit großer Eselfan. Mit Willi, Valentin und Gaston kann sie bestens entspannen.

Horst | Wie lang ist eigentlich ein Eselohr? „Gute Frage“, sagt Ricarda von Holck und lacht, „das habe ich noch nie nachgemessen“. Wenn man sich ihren Gaston so anschaut, dann müssten es gut und gerne 40 Zentimeter sein, vielleicht etwas mehr. Der wuschelige Kerl ist 26 Jahre alt, lebt bei der 45-Jährigen schon seit 17 Jahren. „Er ist hier der Opa, mein Rentner“, sagt sie und streichelt durch sein langes Fell. Seine deutlich jüngeren Kumpels heißen Willi (14) und Valentin (11). Von Holck sagt:

Esel können ein bisschen älter werden als Pferde, mehr als 40 Jahre können es schon sein. Ricarda von Holck, Eselfan

Rund um das Haus von ihr und ihrem Mann Nicolas in Horst leben noch 23 Hühner und die drei Hunde Hubert, Oswald und Trasto. Ricarda von Holck liebt Tiere und mag auch Pferde sehr gern – doch Esel haben es ihr ganz besonders angetan. Sie schwärmt:

Ich wollte einfach schon immer Esel haben, habe alles gesammelt, was mit ihnen zu tun hat. Esel treffen mich einfach ins Herz. Wenn ich einen Esel sehe, bin ich begeistert. Ricarda von Holck

Als sie zehn Jahre alt gewesen sei, habe sie zum ersten Mal etwas über Esel in einer Zeitschrift gelesen, „und da hat es mich erwischt“.

Ihre drei Jungs sind Großesel, und sie merkt lachend an:

So stur, wie viele Menschen denken, sind Esel gar nicht. Ricarda von Holck

Esel seien schlau, liebevoll und sehr menschenbezogen, aber jeder Esel sei eben auch anders. Gaston sei besonders ruhig und kuschelig, während Valentin eher der Temperamentvolle sei und Willi der Schüchterne.

Gaston stammt ursprünglich aus Frankreich. Von Holck kaufte ihn 2003 in der Nähe von Heidelberg, als sie 28 Jahre alt war. Doch er war nicht ihr erster Esel. Der hieß Nelson und kam 2001 zu ihr. „Mit ihm habe ich mir meinen Traum vom Esel erfüllt“, schwärmt die Grafikerin. Seinerzeit lebte sie noch in Hamburg, hatte schon länger vor, sich einen Esel zu kaufen, „aber man muss ja auch erstmal einen richtigen Job haben, um sich einen Esel zu leisten – und je größer ein Esel ist, desto teurer ist er auch“. Außerdem komme es auf Zucht und Ausbildung des Tieres an. So um die 3000 Euro könne man für einen Großesel locker bezahlen.

Der Vorteil von Großeseln sei, dass man auf ihnen reiten könne, und das tut sie auch regelmäßig. Jeder ihrer Esel hat einen eigenen Sattel und Zaumzeug. Nur Gaston sei fürs Reiten schon etwas zu alt. Und: „Man kann nicht Kilometer weit galoppieren wie auf Pferden – Esel sind eben gemütlicher.“

Wer Esel besser kennen lernen will, kann mit Ricarda von Holck „Des Esels Weg“ beschreiten. Sie bietet geführte Wanderungen und Spaziergänge mit den Dreien an. „Ich erhoffe mir dadurch einfach, dass nette Menschen herkommen, die gern Zeit mit Eseln verbringen möchten, sie näher kennenlernen wollen – und dabei ein bisschen runterkommen. Es soll etwas Entspanntes sein“.

Eine acht Kilometer lange Strecke hat sie schon ausgearbeitet, eine längere ist in Planung. „So weit die Leute eben gehen möchten, gehen wir – nachdem wir die Esel gemeinsam geputzt haben – dann mit ihnen hier los, in die Umgebung.“ Ihr Ziel sei kein Streichelzoo oder ein Reitangebot, zumal ihre Esel für kleine Kinder eigentlich auch etwas groß seien. Wer zu ihr komme, könne sich aber natürlich auch mal auf die Esel setzen und ein bisschen auf ihnen reiten.

Mit ihren Eseln und den anderen tierischen Bewohnern rund ums Haus ist von Holck neben ihrem Vollzeitjob gut ausgelastet, doch sie sagt: „Für mich sind die Esel keine Arbeit, sondern ein Ausgleich zum Büro, einfach pure Entspannung. Wenn ich Stress habe und zu ihnen gehe, ist er sofort weg.“ Sie überlegt kurz und sagt: „Vier Esel wären eigentlich ganz schön... die haben halt so ihre Kumpels – und eine gerade Zahl kann es schon gern sein... .“



