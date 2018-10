Mit der Laterne unterwegs : Rhin in Flammen

Klein und Groß genießen ungewöhnlichen Laternelauf rund um den Fluss in Engelbrechtsche Wildnis.

von Christine Reimers

21. Oktober 2018, 16:03 Uhr

Aufgeregt zappelte Zoe Semmelhaack (7) auf der Rhinbrücke von einem Bein aufs andere. „Wann geht es denn endlich los?“ wollte sie wissen. Ihr Freund Tristan Keidel (8) war dagegen die Ruhe in Person. „Ach, ich bin schon ganz gespannt auf das Feuerwerk“, sprudelte es aus der kleinen Zoe heraus.

Zusammen mit vielen Hundert Menschen wollte sie das Spektakel „Rhin in Flammen“ miterleben. So wie Familie Peters aus Glückstadt, die zum ersten Mal mitmachte. Oder Jacqueline und Patrick Jost – ebenfalls aus Glückstadt – die mit Tochter Chaya (4) um den Rhin zogen. „Die Lichter, Spielmannszüge und diese Atmosphäre sind einmalig“, schwärmte Jacqueline Jost, und ihr Ehemann ergänzte: „Schön, dass so etwas angeboten wird.“ Auch in der neunten Auflage präsentierte sich der Laternenlauf in der Glückstädter Nachbargemeinde als Event, als gelungener Auftakt der „Laternenlauf-Saison“.

Klaus Hinrichs vom Organisationsteam zeigte sich begeistert: „Was für ein Wetter. Optimal für unseren Lauf, in dem Feuer und Wasser harmonieren.“ Und er wies auch darauf hin, dass nur eine starke Gemeinschaft von vielen Helfern dieses Event von Bürgern für Bürger erst möglich machte. Unter dem Schutz der Freiwilligen Feuerwehr Engelbrechtsche Wildnis mit ihrem Wehrführer Frank Ledtje wollten sich auch im neunten Jahr viele Hundert Menschen den romantischen Weg vom „Poppenhuus“ zur festlich beleuchteten Hühnerbrücke und zurück auf der gegenüber liegenden Seite nicht entgehen lassen.

Musikalisch begleitet von den Spielmannszügen Glückstadt und Borsfleth zog der lange Menschenstrom hinaus in die Dunkelheit über den romantisch mit unzähligen Fackeln beleuchteten Weg. Viele Anlieger brachten Feuerschalen in Betrieb, hatten Bäume und Büsche mit Lichtergirlanden leuchtend dekoriert.

Spektakulär waren auch die beleuchteten Kanus und Boote, die den Umzug auf dem Wasser begleiteten und damit diese einmalige Atmosphäre schufen. „Das gibt unserer Veranstaltung eben dieses ganz Besondere“, sagte Klaus Hinrichs.

Den Höhepunkt bildet das spektakuläre Ende des großen Umzuges. Wieder stand das Rhinufer am Veranstaltungsort optisch gesehen in Flammen, als die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Engelbrechtsche Wildnis unter lautem Jubel und Beifall der Zuschauer Vulkanos zum Sprühen brachten. In diesem Jahr stiegen zusätzliche Farb- und Sprüheffekte in den mondbeleuchteten Nachthimmel. Und nach dem romantischen Höhepunkt war für viele noch lange nicht Schluss. Im „Poppenhuus“ lockten Bratwurst und Glühwein. Fazit von Silke Ramacher – Initiatorin und Ideengeberin des „Rhin in Flammen“: „Eine geniale Show. Alles lief optimal.“