Freibad in Kellinghusen öffnet am Mittwoch : Rettungsschwimmer gesucht

Am Mittwoch startet das Freibad in Kellinghusen in die neue Saison. Die Eintrittspreise sind nahezu unverändert.

von shz.de

12. Mai 2019, 16:13 Uhr

KELLINGHUSEN | Verführerisch glitzert das blaue Nass im Freibad – ab Mittwoch 15. Mai können große und kleine Besucher dort wieder ihre Bahnen ziehen. Um 14 Uhr wird in der Jacob-Fleischer-Straße die neue Saison eingeläutet. „Traditionell mit freiem Eintritt“, unterstreicht Bürgermeister Axel Pietsch.

Gemeinsam mit Betriebsleiter Michael Mitterer hofft der Bad-Chef, dass passend zum erwärmten Wasser bis dahin auch die Lufttemperaturen in den zweistelligen Bereich klettern. Obwohl die städtische Einrichtung sogar drei Tage früher als im vergangenen Jahr für temperierte Badefreuden zur Verfügung steht, bittet Pietsch um Nachsicht für die verspätete Eröffnung. „Wir haben eine neue Chlorgasanlage bekommen, die noch eingebaut wird“, erklärt er. Zudem könne die Technik immer erst dann geprüft werden, wenn die Becken mit Wasser befüllt seien. „Erst dann offenbaren sich auch eventuelle Pumpenprobleme.“ Positiv erwies sich beim traditionellen Frühjahrscheck, dass der Winter der Anlage nicht in besonderem Maße zugesetzt hat. „Die Frostschäden sind im Vergleich mit dem Jahr davor gering“, erklärt Mitterer. In den vergangenen Wochen hat das Bad-Team mit den Mitarbeitern Melanie Schumacher und Michael Krebs dafür gesorgt, dass Umkleide- und Sanitärbereich sowie die Liegewiesen mit Beachvolleyball- und Spielplatz zum Saisonstart gewohnt blitzblank und gepflegt für die Gäste zur Verfügung stehen.

Freuen dürfen sich die Bad-Besucher außerdem über das Kiosk-Angebot sowie über das beliebte Kursprogramm. Dringend auf der Suche ist das Team nach Verstärkung: „Rettungsschwimmer werden die gesamte Saison über benötigt“, appelliert Pietsch. Der nach dem Tarif im öffentlichen Dienst vergütete Job eigene sich auch für Schüler und Studenten. Um unnötiges Schlangestehen am Eröffnungstag zu vermeiden, werden Saisonkarten bereits am Montag, 13. Mai in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und am Dienstag, 14. Mai von 16 bis 18 Uhr verkauft. Die Preise für Angebote seien weitgehend konstant geblieben, erklärt Pietsch.

Mit 1, 50 Euro und 3 Euro habe sich lediglich das Eintrittsentgelt für Kinder und Erwachsene leicht erhöht. Geöffnet ist die Anlage montags bis freitags von 6.30 bis 20 Uhr, sonnabends, sonntags und an Feiertagen von 9 bis 19 Uhr.