Container für Nordoe : Rettungsdienst trennt Teams auf den Wachen

Um Kontakte zwischen Mitarbeitern zu reduzieren, wurden an mehreren Standorten Container für Besatzungen aufgestellt.

29. März 2020, 15:59 Uhr

Itzehoe/heide | „Wir sind hier, um zu helfen!“ Das ist die Philosophie bei der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) – und damit das so bleibt, wurden weitere Schritte unternommen, die Kontakte zwischen Mitarbeitern zu reduzieren.

Dies möglichst weitgehend zu erreichen, sei ein grundsätzliches betriebliches Erfordernis, sagt Volker Böhm, Fachbereichsleiter Einsatzdienst: „Wir haben neben einer medizinischen auch eine hohe gesellschaftliche Verantwortung.“ Schon länger dürfen Betriebsfremde und Mitarbeiter, die keinen Dienst haben, die Wache nicht betreten. Jetzt werden auch die Besatzungen der einzelnen Fahrzeuge räumlich getrennt.

Das geschah an mehreren Standorten innerhalb der Gebäude oder mit Wohncontainern: bei der Rettungswache Nordoe sowie in Dithmarschen in Westerbüttel, Trennewurth, Heide-Süd und Heide. Das heiße nicht, „dass die angemieteten externen Unterkünfte oder sonstigen Lösungen eine für immer währende Stationierung der Rettungsfahrzeuge bedeuten“, so RKiSH-Pressesprecher Christian Mandel. Es handele sich um Übergangslösungen, um die notfallmedizinische Grundversorgung zu sichern. „Wir werden die Infektionen nicht verhindern“, sagt Dr. André Gnirke, Ärztlicher Leiter der RKiSH. „Wir müssen die Ausbreitung aber verlangsamen, damit die klinischen Strukturen die schwer erkrankten Patienten gut behandeln können.“