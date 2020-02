Theater Itzehoe : Restplätze für Wilhelm Tell

Das Westfälische Landestheater gastiert mit dem Klassiker in einer Version für Jugendliche in der Kreisstadt.

Avatar_shz von nr

18. Februar 2020, 11:01 Uhr

Itzehoe | Für etwa zwei Schulklassen wäre am Freitag, 28. Februar, um 10 Uhr noch Platz im Theater Itzehoe bei Wilhelm Tell nach Friedrich Schiller.

Wilhelm Tell verbeugt sich nicht vor dem Hut des Reichsvogts. Dieser lässt ihn zur Strafe mit der Armbrust einen Apfel vom Kopf seines Sohns schießen. Tell trifft. Er gesteht jedoch, dass der zweite Pfeil dem Reichsvogt gegolten hätte, wenn der erste sein Ziel verfehlt hätte. Gessler lässt ihn festnehmen. Doch Tell kann entkommen und lauert dem Reichsvogt auf ...





Eintritt: Jugendliche: 5 Euro, Erwachsene: 8 Euro.