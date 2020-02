Im Buchladen : Rentnerin in Itzehoe an der Kasse bestohlen

Offenbar beim Bezahlvorgang wurde einer 76-Jährigen das Portemonnaie geleert.

28. Februar 2020, 12:23 Uhr

Itzehoe | 115 Euro sind einer 76-Jährigen am Mittwoch aus dem Portemonnaie entwendet worden. Es passierte zwischen 16.25 und 16.30 Uhr an der Kasse des Buchladens in der Breiten Straße.

Portemonnaie lag auf dem Tresen

Die Seniorin legte Einkauf und Geldbörse auf den Tresen, nach dem Bezahlen lag das Portemonnaie erneut auf dem Tresen, während sie die Bücher einpackte. Laut Polizei standen diverse Kunden neben und hinter ihr. Am folgenden Tag merkte die Frau, dass die Geldscheine fehlten.



Hinweise: 04821/6020.

