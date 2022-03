Fussball-Landesliga Schleswig : Rene Grundler löst beim BSC Brunsbüttel Axel Rohwedder als Coach ab

Zum Saisonende steht bei den Dithmarschern nach sechs Jahren ein Trainerwechsel an. Der „Neue“ kommt vom SC Hohenaspe und wird im Duo eng mit Frank Svendsen zusammenarbeiten.

Brunsbüttel | Beim Fußball-Landesligisten BSC Brunsbüttel hat es in der Winterpause keine personellen Neuverpflichtungen gegeben (siehe Interview oben), dafür melden die Dithmarscher aber eine feststehende Personalie zum Saisonende. Rohwedder will nach sechs Jahren eine Pause Trainer Axel Rohwedder (49) wird seinen Vertrag nicht verlängern und will nach Angaben des ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.