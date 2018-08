Traditionsveranstaltung in Bahrenfleth : Rekordbesuch bei Dreschfest

Für 5000 Besucher lebt die historische Landwirtschaft wieder auf.

von Volker Mehmel

20. August 2018, 14:45 Uhr

Das alle zwei Jahre vom Verein „Trecker, Land und Leben“ organisierte Dreschfest hat alle Erwartungen übertroffen. Mit rund 5000 Besuchern und weit mehr als 300 Schleppern gab es am Wochenende auf dem Scheunengelände in Neuenkirchen einen neuen Rekordbesuch. Die Veranstaltung hat sich damit endgültig als eine der größten Veranstaltungen in der Region mit historischen Landmaschinen etabliert.

Auf die Besucher – die weiteste Anreise hatte ein Treckerfahrer aus Osnabrück – wartete auch diesmal ein buntes Programm. Im Mittelpunkt standen dabei zahlreiche mechanische Erntehelfer aus dem Vereinsbestand, die in Aktion erlebt werden konnten. Viele Besucher nutzten auch die Gelegenheit zu einem Rundgang durch die Museumshalle in der unter anderem eine komplette alte Tischlerwerkstatt und eine Schmiede untergebracht ist. Auch hier gab es natürlich Vorführungen.

Großes Interesse fand auch eine Sonderausstellung zum Thema Milcherzeugung. Hier konnte man sich an frisch geschlagener Butter laben oder im Melken üben. Keine Langeweile kam auch bei den jüngsten Besuchern auf. Für sie gab es unter anderem eine Bastelaktion und Kinderschminken. Derweil konnten die Erwachsenen aktive Teilnehmer mit Pflug, Scheibenegge und Tiefenmeißel erleben. Gerne genutzt wurde auch eine Trecker-Kutschfahrt zum Neuenkirchener Stör-Anleger. Hier startete mehrfach am Tag ein 1930 gebautes und von einem rührigen Verein in Betrieb gehaltenes Hamburger Feuerlöschboot zu einer Rundfahrt.

Das nächste Dreschfest findet 2020 statt. Bis dahin wird das Scheunengelände noch um eine Attraktion reicher sein. Der Bauantrag für ein historisches Backhaus ist schon gestellt.