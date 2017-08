Glückstadt : Reitsportfans kommen voll auf ihre Kosten

vergrößern 1 von 3 Foto: cj (3) 1 von 3





Was für ein Erlebnis! Zum ersten Mal trafen sich die Ringreiter der umliegenden Vereine in Glückstadt. Eingeladen hatte die Stadt zu diesem Turnier anlässlich der 400-Jahr-Feier der Stadt. „Es war eine gelungene Veranstaltung: bunt und vielfältig, mit Angeboten zum Zuschauen und zum Mitmachen und einem schönen Rahmenprogramm“, freute sich am Ende Bürgermeisterin Manja Biel.

Viel Lob für die Veranstaltung gab es von allen Seiten. „Das war ein sehr gut vorbereitetes Turnier, und ich danke allen Helfern, die bei der Veranstaltung geholfen haben und allen Vereinen, die heute hier mit ihren Reitern teilgenommen haben“, sagte Mitorganisator Peter Krey aus Beidenfleth vom Ringreiterverein Doppeleek. Neben dem Turnier war das ein buntes Rahmenprogramm für Jung und Alt mit reiterlichen Vorführungen, einem Jedermann-Ringreiten, Ponyreiten für Kinder und Angeboten für Speis und Trank.

Als Veranstaltung innerhalb der Veranstaltung hatte der Förderverein Zwiebelfisch der Stadtbücherei eine historische Schatzsuche für Kinder organisiert. Die kleinen Teilnehmer mussten quer durch die Stadt einen Lösungssatz anhand von Bildern zusammensetzen. Dazu ging es an der Stadtbücherei los, am Hafen entlang bis zum Provianthaus und dann über den Marktplatz zum Turnierplatz. Dort wurde der Lösungssatz zusammengesetzt: „Die römische Göttin Fortuna bringt das Glück“. Über den Erfolg der Kinder war der Stadtgründer „Christian IV.“ so erfreut, dass er die Siegerehrung selber vornahm. „Die Kinder waren total motiviert und hatten richtig viel Freude an der Schatzsuche“, freute sich Organisatorin Monika Hempel am Ende. Viel Spaß hatten die Zuschauer nicht nur am Ringreitturnier, sondern auch am Rahmenprogramm. Sehr gut kamen das „Pas de deux“ zu Pferd und die Quadrille an. „Die Quadrille war wirklich außerordentlich schön anzusehen“, lobte Biel.

Sehr zufrieden zeigten sich auch die Reiter. Das Areal am Königsdeich hatte sich als perfekt für Reitsportveranstaltungen erwiesen. „Das werden wir auch bei der zukünftigen Veranstaltungsplanung sicher mit einbeziehen“, prognostizierte Moderator und Mitorganisator Stefan Wolter. Die Glückstädter dürfen also mit einer Wiederholung der Veranstaltung oder ähnlicher Reitsportveranstaltungen rechnen. Der mit Drainage unterlegte Turnierplatz bot einen perfekten Untergrund zum Reiten und der mit festem Belag versehene nebenliegende Multifunktionsplatz bot genügend Platz für die angereisten Reiter mit ihren Pferdeanhängern. „Die kurzen Wege hier sind sehr schön für die Reiter“, lobte Peter Krey. Auch das bunte Rahmenprogramm mit viel Musik gefiel den Pferdesportlern. Das begann schon am frühen Morgen mit dem Appell auf dem Marktplatz. „So etwas gibt es bei Ringreiterturnieren üblicherweise nicht und wir haben dafür viel positive Resonanz von den Reitern bekommen“, freute sich Bärbel Petzmann, neben Krey und Wolter Hauptorganisatorin der Veranstaltung. Vom Rathausbalkon begrüßte der dänische König und Stadtgründer Christian IV. die Reiter und die Bürger, wünschte der Veranstaltung einen guten Verlauf und den Reitern viel Glück und Geschick. Vom Marktplatz zogen sie unter der Begleitung des Königs in einer Ponykutsche und den Kremper Fahnenschwenkern zum Turnierplatz am Königsdeich, wo die Wettkämpfe begannen.

Die Reiter kämpften konzentriert, aber nicht verbissen um die beste Ringzahl. „Auch, wenn am Ende einer gewinnen muss, wir Ringreiter sind zwar ehrgeizig, nehmen ein Turnier aber trotzdem locker“, erklärte Peter Krey den entspannten Verlauf. Im Laufe der Veranstaltung wurden dann beim Jedermann-Ringreiten auch Bürgermeisterin Manja Biel, Stadtmanager Jing-Kai Shi, Bärbel Petzmann und Stefan Wolter zum Mitreiten animiert. Diesen kleinen internen Wettkampf gewann Manja Biel. „Es hat mir viel Spaß gemacht“, sagte sie. Und auch Wolter hatte sich auf dem Pferderücken wohl gefühlt. „Das ging besser als ich dachte“, freute er sich.

Ein Turnier muss auch Sieger haben. Die wurden zum Schluss in zwei Kategorien gekürt: Junioren und Senioren. Siegerin bei den Junioren wurde Samira Hermann vor Paula Laackmann und Sara Bürger. Bei den Senioren setzte sich ein männlicher Reiter durch: Der Sieg ging an Rainer Laackmann vor Finja Lähn und Sara Reese.