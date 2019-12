Hadenfelder Weihnacht : Reitshow mit Engelchen und Teufelchen

Beim Weihnachtsreiten im Lindenhof in Hadenfeld zeigten 30 junge Reiter ihr Können.

von Kristina Mehlert

09. Dezember 2019, 17:09 Uhr

Hadenfeld | Ungeduldig scharren die Ponys mit den Hufen. Neben ihnen stehen aufgeregte Kinder in ihren Weihnachtskostümen. Alle warteten nur darauf, einem großen Publikum ihr Können zu zeigen.

Unser Weihnachtsreiten hat schon Tradition. Evelyn Schmidt, Reit- und Voltigierpädagogin

Das Weihnachtsreiten wurde dieses Jahr gemeinsam vom therapeutischen Reiten, der Reitschule, Hof-Reitern und der Jugendgruppe ausgerichtet. Und nicht zuletzt wegen des vielfältigen Programms, bei dem kleine und große Pferdefreunde auf ihre Kosten kamen, gab es eine große Resonanz. Mit dem Weihnachtszauberlicht wurde die große Adventsshow von den Kindern eröffnet, ehe sich das kurzweilige Programm mit der von Martha und Lea dargebotenen Kür „Engelchen und Teufelchen“ fortsetzte.

Schaubilder auf vier Hufen

Auf große Begeisterung stießen zudem die Quadrille und die verschiedenen Schaubilder auf vier Hufen. Immer wieder stellten die als Engel, Weihnachtsmann oder Teufel verkleideten Reiter ihr Erlerntes unter Beweis, während sich das aus Evelyn Schmidt, Fritzi Schmidt und Katharina Kuhnke bestehende Trainerteam mehr als zufrieden zeigte – Schritt, Trab, leichter Galopp wurden mit Bravour erfüllt.

Auch der Weihnachtsmann war dabei

Zur Überraschung aller Anwesenden hatte sich ein Weihnachtsmann unter die Reiter gemischt, so dass er die kleinsten Zuschauer gleich zu Beginn mit Naschereien erfreute. Am Ende: donnernder Applaus, rund 30 zufriedene Reiter und ein leergefegtes Kuchenbuffet. „Eine rundum gelungene Veranstaltung“, so Evelyn Schmidt.