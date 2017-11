Fraunhofer-Institut Itzehoe : Reise ins Innere der Elektronik

vergrößern 1 von 2 Foto: ehrich 1 von 2

von Lars Peter Ehrich

erstellt am 30.Nov.2017 | 04:55 Uhr

Innovationsraum? Das sind die Gebäude hinter der Autobahnbrücke an der Abfahrt Itzehoe-Nord. Mehr wissen die meisten nicht über die boomende Hightech-Region der Stadt. In loser Folge stellen wir Beschäftigte und ihre Arbeitsfelder vor.

Sie ist unterwegs wie ein Detektiv. Aber ihr Werkzeug ist nicht die Lupe, sondern das Mikroskop. Katja Reiter ist gefragt, wenn ein elektronisches Bauteil versagt hat oder getestet werden soll. „Es ist eine Reise ins Innere der Werkstoffe“, sagt die 48-jährige Itzehoerin. Sie leitet das Labor für Metallographie am Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie (Isit).

Und sie sagt schlicht: „Wer schlau ist, kommt zuerst zu uns.“ Zuerst, das bedeutet: bevor ein Teil auf den Markt geht. So könne schon festgestellt werden, ob womöglich Lötverbindungen oder Leiterbahnen nicht in Ordnung sind. Das Bauteil kann mit Temperaturzyklen getestet, Alterungsprozesse können simuliert werden – wichtige Informationen für den Hersteller, um spätere Probleme zu vermeiden. Das ist die eine Seite von Reiters Tätigkeit. Die andere Seite betrifft die Fälle, in denen schon etwas schief gegangen ist: Dann muss die Schadensursache geklärt werden.

Ursprünglich tendierte die gebürtige Dortmunderin Richtung Chemie. Doch im Vorstellungsgespräch beim Materialprüfungsamt in Nordrhein-Westfalen brachte man sie auf Werkstoffkunde. Richtig so: „Das ist genau mein Ding. Mikroskopie hat mich immer schon fasziniert“, sagt die Itzehoerin. Nach der Ausbildung zur Werkstoffprüferin führte sie ihr Weg nach Neumünster zum Zentrum für Mikroverbindungstechnik, das 1998 dem Isit zugeschlagen wurde. „Ich gehöre zur alten Mannschaft“, sagt Reiter. Da sie schon immer gern an der Nordsee leben wollte, sei der Umzug in den Norden kein Problem gewesen. In Neumünster lernte sie ihren Mann Mario kennen, jetzt sitzen beide im selben Labor. Der Weg zur Arbeit ist kurz, die Reiters und ihre zwei Kinder wohnen im Baugebiet Sieversbek. Mit der Tochter teilt sie das Hobby Pferde und sagt, zumal inzwischen auch ihre Eltern nachgezogen sind: „Eigentlich fühle ich mich schon als Itzehoerin.“

Ihre Arbeit erfordere viel Routine, sagt Katja Reiter. „Aber man wird immer mit einem schönen Bild belohnt.“ Rund 16 000 Fotos werden im Jahr in dem Labor aufgenommen. Die Tätigkeit mache einfach Spaß und sei sehr vielseitig, mal am Computer, dann wieder handwerklich, um Proben beispielsweise mit Siliziumkarbid-Schleifpapier, Diamantsägen oder Stoffen zum Ätzen vorzubereiten. Die Materialien, mit denen sie es zu tun hat, sind längst nicht nur Metall, auch Keramik und Kunststoff gehören dazu. Doch die Umbenennung des Fachbereichs in Materialographie scheiterte – für amerikanische Zungen war das zu schwer auszusprechen.

Reiter ist in der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde aktiv, hält Vorträge, gibt Schulungen. Von der Gesellschaft erhielt sie einen Preis für „herausragende Dienste auf dem Gebiet präparativer Metallographie“, schon im Jahr 2013 hatte sie eine Auszeichnung für eine Veröffentlichung erhalten. Mit einer dänischen Firma entwickelte sie ein Gerät für die Präparation. „Der Vorteil ist die Reproduzierbarkeit: Das gleiche Verfahren trifft immer wieder die gleichen Stellen.“ Und es ist noch exakter, bis auf fünf Mikrometer genau – fünf Tausendstel Millimeter, ein Zehntel eines Haares. Das hilft in Zeiten, in denen die Bauteile immer kleiner werden. Und auch der 3D-Druck mache es schwieriger, das Ziel zu finden.

Das Ziel: „Man sieht den Schaden und muss herleiten, wo er herkommt“, sagt Reiter. Dafür wird mit Gutachtern zusammengearbeitet und mit den Firmen. Es ist ein Suchspiel, „man ist wie Sherlock Holmes unterwegs“. Kein Wunder, dass sich auch dessen hauptamtliche Kollegen mit der Itzehoer Expertin austauschen: „Auch das Bundeskriminalamt war schon mal da.“