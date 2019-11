Reifenstecher schnell gefasst

Itzehoe | Die Geräusche vor dem Haus kamen einem Anwohner in der Großen Paaschburg merkwürdig vor. Deshalb sah er Sonnabend, 9.16 Uhr, nach und stieß auf einen Mann, der sich am Reifen eines Firmenfahrzeugs zu schaffen machte. Als er türmte, sah der Zeuge, dass der Reifen zerstochen war, und rief die Polizei. Der kurze Weg zum Einsatzort brachte schnellen Erfolg: Eine Straße weiter schnappten die Beamten einen 41-jährigen Itzehoer. Bei ihm fanden sie ein Messer und beschlagnahmten es. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten – und ist nach Polizeiangaben für Vandalismus an Autos bereits bekannt.