Mehrere hundert Euro Schaden : Reifenstecher in Schenefeld unterwegs

Ein Unbekannter hat in der Bahnhofstraße sechs Reifen an geparkten Autos zerstochen.

Schenefeld | Ein Reifenstecher war in der Nacht zu Sonntag in Schenefeld auf Tour. In der Bahnhofstraße zerstach der Täter an sechs geparkten Autos jeweils einen Reifen. Den Schaden beziffert die Polizei auf mehrere hundert Euro. Wer verdächtige Personen im Bereich d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.