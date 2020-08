Avatar_shz von nr

24. August 2020, 13:14 Uhr

Itzehoe | Sein Atem roch nach Alkohol. Deshalb musste ein 63-Jähriger pusten, der am Sonntag um 18.55 Uhr in der Robert-Koch-Straße von der Polizei gestoppt worden war. Seine Erklärung für den Geruch: Er habe am Tag zuvor „etwas Alkohol“ getrunken. Der Atemtest ergab dann 1,51 Promille – der Itzehoer musste zur Blutprobe und wurde wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.