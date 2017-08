Itzehoe : Reibungsloser Wechsel beim Tiefbau

vergrößern 1 von 3 Foto: Gravert 1 von 3

Der Bauleiter vor Ort ist im Stress. Nur kurz spricht er mit Andrea Stegmann, als die mit Bürgermeister und Presse zur Baustellenbesichtigung an den Liethberg kommt. Dann schwingt er sich schnell wieder auf eine der Baumaschinen. Keine Zeit für ein längeres Gespräch. Die Leiterin der Tiefbauabteilung im Itzehoer Rathaus hat Verständnis und erklärt kurzerhand selbst die Baustelle. Gerade werde die Tragschicht aus Asphalt aufgetragen. An einem reibungslosen Ablauf ist auch Stegmann sehr interessiert. Schließlich soll die Fahrbahn bis Ende der Woche fertiggestellt werden. „Es folgen noch Anschlussarbeiten an Rändern und Gehwegen und Ende August können wir den Liethberg dann wieder freigeben.“

Die Erneuerung der maroden Fahrbahn am Liethberg wird die erste größere Tiefbaumaßnahme sein, die unter Leitung von Andrea Stegmann abgeschlossen wird. Die Planungen hat noch Bodo Schmedtje auf den Weg gebracht, dessen Nachfolgerin als Chefin der zehnköpfigen Tiefbauabteilung die Bauingenieurin seit Anfang August ist. Gut aufgenommen worden sei sie im Bauamt, sagt Stegmann. „Wir sind froh, einen reibungslosen Übergang hinbekommen zu haben und wir mit Frau Stegmann eine kompetente Mitarbeiterin gefunden haben“, sagt Bürgermeister Andreas Koeppen. Fähige Planer zu finden, sei derzeit alles andere als einfach. Und Baustellen hat die Stadt gleich mehrere. Eine längere Vakanz nach Schmedtjes Wechsel in die freie Wirtschaft wäre problematisch gewesen. „Ich freue mich auf die kommenden Herausforderungen“, sagt Stegmann.

Die nächste ist die Fahrbahnerneuerung in der Grunerstraße und am Langen Peter. Zwischen der Lindenstraße und der Hausnummer 6 des Langen Peters wird ab Montag gebaut – voraussichtlich bis zum 3. September. Die Stadt rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen durch die Vollsperrung der Hauptverkehrsader Grunerstraße. „Gebaut werden muss, aber es ist wichtig, dass wir so zügig vorankommen“, sagt Koeppen. Man wisse um die Belastungen für Anwohner und Autofahrer und bemühe sich, die Dauer der Baustellen so kurz wie möglich zu halten.

Im Bereich Linden- und Grunerstraße arbeitet die Tiefbauabteilung, wie zuvor bei vielen anderen Baumaßnahmen, eng mit der Stadtentwässerung zusammen. Die Erneuerung von Regenwasserkanälen wird parallel zum Straßenbau ausgeführt, um die Verkehrsbehinderungen zu minimieren. Eine Kooperation, die Andrea Stegmann leicht fällt, weil sie selbst in den vergangenen 15 Jahren für den Abwasserzweckverband (AZV) Südholstein gebaut hat, unter anderem in ihrer Heimatstadt Glückstadt. Doch auch Itzehoe ist kein neues Terrain für die 45-jährige Ingenieurin. „Ich kenne die Stadt gut. Das erleichtert die Einarbeitung.“ Vor ihrem Studium lernte Stegmann Bauzeichnerin bei einem Unternehmen in der Kreisstadt. Erfahrungen in der freien Wirtschaft sammelte sie während fünf Jahren Tätigkeit als Bauleiterin bei einer Straßenbaufirma.

Neben den aktuellen Bauarbeiten, zu denen auch die Südspange gehört, die Ende September eingeweiht werden soll, beschäftigten Stegmann auch bereits die Baustellen für 2018. „Wir bereiten jetzt die Haushaltsberatungen im Herbst vor.“ Details könne sie da aber noch nicht nennen, schließlich hat die Politik ja das letzte Wort bei den Finanzen. Über mangelnde Beschäftigung wird sich die neue Tiefbauleiterin aber sicher auch dann nicht beklagen können.



>Für die Bauarbeiten ab Montag wird die Grunerstraße für den gesamten Verkehr voll gesperrt. Der Abschnitt Langer Peter zwischen Adolf-Rohde-Straße und Hausnummer 6 wird als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Langer Peter stadtauswärts eingerichtet. Die Adolf-Rohde-Straße aus Richtung Lornsenplatz kommend wird als Sackgasse ausgebildet. Umleitungen werden ausgeschildert. Die Stadtverwaltung bittet Ortskundige, den Bereich weiträumig zu umfahren.