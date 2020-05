Pünktlich zu Mähsaison : Rehkitz-Retter in Kaaks unterwegs

Mit 20 bis 30 Personen werden die Weideflächen abgesucht.

Avatar_shz von shz.de

26. Mai 2020, 12:56 Uhr

Kaaks | Die ehrenamtlichen Rehkitz-Retter sind wieder aktiv. Pünktlich zur Mähsaison haben sie ihre Arbeit aufgenommen – und schon einige Kitze vor dem sicheren Tod gerettet. Auch in diesem Jahr trommelte Marten Witten die Tierschützer per WhatsApp vor dem Mähen der rund 100 Hektar abzulaufenden Weideflächen zusammen. In der Netzwerkgruppe treffen sich sowohl die Suchenden als auch Landwirte, die ihre Weiden mähen wollen. In den ersten Tagen wurden bereits zwölf Rehkitze im hohen Gras entdeckt und in Sicherheit gebracht. Mit den 20 bis 30 Teilnehmern können die großen Flächen zügig abgesucht werden – natürlich im Corona-Abstand, der für die Suche genau richtig ist.