Kleingärtner in Wilster : Regen vermasselt die Gartenernte

„Die lange Regenperiode der letzten Wochen hat uns Kleingärtnern das Leben schwer gemacht“, sagt Jochen Niemann, Fachberater der Kleingärtner auf Kreisebene und Mitglied im Kleingärtnerverein Wilster, bei einem Rundgang durch die Vorzeige-Gartenanlage „Großer Brook“.

Nach dem optimalen Start im Frühjahr mit viel Sonne und Wärme und den dosierten Regenfällen seien die Kleingärtner noch voller Hoffnung gewesen. „Die Natur ist sehr gut in Gange gekommen“, erinnert sich Jochen Niemann. Dann aber hätten die anhaltenden Regenfälle den Kleingärtnern zu schaffen gemacht. Die Folge: „2017 wurde kein gutes Bohnenjahr. Und: „Die Kartoffeln sind zum Teil in der Erde vergammelt“, fügte er hinzu. In den Gewächshäusern hätten sich vor allem die Tomaten und Gurken gut entwickelt, wie auch die Erbsen zu den Gewinnern dieses Erntejahres gehörten.

Auf der Strecke geblieben sei dagegen die Pflege und Unterhaltung der Kleingärten. Die Beete und Wege seien vielfach so nass gewesen, dass man hier nicht zu Harke, Hacke oder Spaten habe greifen können. Die öffentlichen Wege durch die Gartenanlage hätten durch den Dauerregen großen Schaden genommen: Der Kies auf den Wegen sei von den Regenfluten förmlich weggespült worden und die Wege so stark aufgeweicht gewesen, dass Fahrzeugspuren tiefe Furchen hinterlassen hätten und an ein Befahren mit Fahrrädern kaum noch zu denken gewesen sei.

Anderseits, so Niemann, sei die Entwässerung der Gartenanlage optimal geregelt. „Wenn die Grüppen regelmäßig gepflegt und ausgemäht werden, kann das Oberflächenwasser ungehindert in die angrenzende Wilsterau abfließen“, so der Tipp von Jochen Niemann, der lange Jahre Vorsitzender und Vizechef der Wilsteraner Kleingärtner gewesen ist. Aktuell ist er für die Aus- und Weiterbildung von Fachberatern im Kreisverband der Kleingärtner verantwortlich und ist Organisator der Anlagenwettbewerbe auf Kreisebene. Im Landesverband gehört er der Bewertungskommission des Landeswettbewerbs an.

Für die Wilsteraner Kleingärtner ist der Anlagenwettbewerb in diesem Jahr kein Thema. Als vielfacher Kreissieger gehört der Verein seit jeher zur ersten Liga der Gartenanlagen, die sich erst im nächsten Jahr wieder der Jury stellen. In diesem Jahr messen sich die Anlagen der zweiten Liga um den Kreissieg. „Die beiden Erstplatzierten steigen dann in die Gruppe A auf“, erklärte Jochen Niemann. Dagegen müssten die beiden Letztplatzierten der A-Gruppe in die Gruppe B absteigen.

„Auch im Kleingärtnerverein Wilster wird es immer schwieriger, Nachfolger für die Kleingärtner und Ehrenamtler für die Mitarbeit in der Vereinsführung zu begeistern“, bedauert Jochen Niemann die negative Entwicklung. Es würden zwar noch 65 Parzellen bewirtschaftet, aber es gebe auch noch gut zehn freie Gärten. Auch Migranten, vornehmlich aus Syrien und Afghanistan, haben am Brook ihre Kleingärten gefunden. Wegen des guten Wetters waren im Frühjahr sechs Parzellen neu verpachtet worden. „Inzwischen hat der schlechte Sommer einen Teil dieser Neumitglieder wieder aus ihren Gärten vertrieben“, so Jochen Niemann.

Die Gärten würden vielfach nur noch für die Freizeit mit viel Blumen und Rasen genutzt. Die Idee des Urvaters der Kleingärtner, Daniel Gottlob Moritz Schreber, in den nach ihm benannten Gärten vorwiegend Obst, Gemüse und Beerensträucher für den eigenen Bedarf anzubauen, wird nur noch von einigen wenigen „Schrebergärtnern“ umgesetzt. Erholung, Geselligkeit mit der Familie und Nachbarn und Kraft tanken für den Alltag – alles das steht heute im Vordergrund.

Seit Jahresbeginn wird der Kleingärtnerverein Wilster von dem neuen Vorsitzenden Walter Boers geführt. Unterstützt wird er im Wesentlichen von der Rechnungsführerin Heike Spiegel, die sich, obwohl in Elmshorn wohnend, schon seit langem in der Wilsteraner Kleingärtnerfamilie sehr wohl fühlt. Sie freuen sich, wenn sich bald wieder mehr neue Vereinsmitglieder bei ihnen melden. Das Kleingärtnerleben sei für jeden erschwinglich, stellt auch Jochen Niemann fest. Für Pacht, Wassergeld und Vereinsbeitrag müssten jährlich rund 130 Euro gezahlt werden. Vorhandene Lauben könnten gegen eine geringe Abschlagszahlung übernommen werden.