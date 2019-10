von Reiner Stöter

17. Oktober 2019, 15:34 Uhr

von Reiner Stöter

Wer kennt sich da noch aus? Bei den Fußballern häufen sich die Fragen – für viele sind die Satzungen und Ordnungen des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) ein Buch mit sieben Siegeln. Eigentlich wollen alle nur dem runden Spielgerät nachjagen, um es ins Eckige befördern. Doch ob man dazu überhaupt befugt ist, gilt es vor dem Einsatz genau zu klären, sonst könnte es böse Überraschungen in Form von Wertungen am grünen Tisch geben. Es wäre also zumindest für Trainer, Obleute oder sonstige für den Spielbetrieb verantwortlichen Funktionäre nicht verkehrt, sich mit den wichtigsten Paragrafen der Spielordnung vertraut zu machen, damit man nicht trotz hart erkämpfter Punkte am Ende mit leeren Händen dasteht.

Diese Erfahrung mussten zuletzt TuS Krempe und SV Farnewinkel machen, die in Wochentagsspielen Akteure eingesetzt hatten, die am Wochenende zuvor höherklassig gespielt hatten. Warum dies nicht gestattet ist, steht im Paragraf 55 der Spielordnung, wobei allerdings auch Paragraf 2 hinzugezogen werden muss. Eine ausführliche Erklärung würde hier den Rahmen sprengen, was wiederum ein Hinweis dafür ist, dass es nicht einfach ist, sich im Pagarafendschungel zurecht zu finden. Selbst beim SHFV in Kiel ist nicht jeder über das Satzungsgeflecht glücklich. Manchmal werden sogar Regeln eingeführt, für die es noch gar keine Regelungen gibt. Beispiel ist ist die gelb-rote Karte für Trainer oder Offizielle. Jeder Spieler erhält nach Gelb-Rot einen Sperrvermerk und muss danach einmal aussetzen. Trainer dagegen haben Glück – für sie sind (noch) keine Sanktionen festgelegt.

Wie genau die neu eingeführte Sperre nach fünf gelben Karten funktioniert, ist ebenfalls nicht einfach zu verstehen. Wer in einer Mannschaft fünfmal gelb gesehen hat, darf nämlich in einem anderen Team seines Vereins trotzdem spielen.

Wer sich in diesem Regelsalat zurecht findet, kann sich glücklich schätzen. Dass bei einigen Verantwortlichen Frust aufkommt, ist durchaus nachvollziehbar. Für sie ist die schönste Nebensache der Welt eben keine Nebensache mehr. Auch ein Grund, weshalb es immer schwerer wird, Ehrenamtliche zu finden, die sich im Verein oder Verband engagieren wollen.