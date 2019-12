Berufsschule in Itzehoe : RBZ ist Siemens-Partner

Ausbilder werden in modernster Technik fortgebildet.

von Ilke Rosenburg

22. Dezember 2019, 11:50 Uhr

Itzehoe | „Das ist ein weiterer Schritt in der Professionalisierung in unserer Abteilung“, betonte Hauke Hell, Abteilungsleiter im Metallbereich des Regionalen Berufsbildungszentrum (RBZ) Steinburg. Dort wurde ein besonderer Partnerschaftsvertrag mit der Firma Siemens abgeschlossen. Durch diesen wird den Ausbildern ermöglicht, sich in modernster Technik fortbilden und das Know-How in den Unterricht einfließen zu lassen. „Wir freuen uns, dass wir mit dem RBZ in Itzehoe einen neuen Schulungspartner haben“, unterstrich Ingo Bartsch, Siemens-Fachberater für CNC-Technik, kurz vor dem Vertragsabschluss.

Vor zehn Jahren entwickelte Siemens ein weltweites Schulungs-Konzept zur Fertigung von Präzisionswerkzeugen digital gesteuert an CNC-Maschinen. „Unsere Intension war es, Kursmodule in die Ausbildung einzubringen“, erklärte Ingo Bartsch. Heute verfolge Siemens dieses Ziel erfolgreich mit der CNC-Schulungspartnerschaft. Das Unternehmen biete die Lehrerfortbildung, bringe die Ausbilder jährlich auf den neuesten Stand im Bereich digital industry. Die Schulungsunterlagen werden dann im Download für den Unterricht vor Ort weitergereicht. Die Schüler, beziehungsweise Teilnehmer erhalten als Bestätigung ein entsprechendes Zertifikat.

„Wir bemühen uns in vielfältiger Weise um Verzahnung mit den Firmen“, betonte Schulleiter Carsten Jaeger. Für das Regionale Berufsbildungszentrum sei es wichtig technologisch up to date zu sein. Darum freue er sich, dass die Digitalisierung im Metallbereich bieten zu können. Gleichzeitig erkenne Siemens auch die Qualitätsstandards am Berufsbildungszentrum an. Das RBZ Steinburg in Itzehoe sei einer der wenigen Siemens-Partner im Norden. Das konkretisierte Sales-Manager Thomas Klöpping: Siemens-Partner werde nicht jeder.

Das RBZ sei hier neben Kiel, Lübeck und Hamburg einer von nur vier Standorten. Eine besondere Auszeichnung. Das Unternehmen war durch einen Wettbewerb, an dem Ausbilder Nils Gehrt teilgenommen hatte, auf das Steinburger Berufsbildungszentrum aufmerksam geworden. Die Stärken derer, die in der Metallabteilung ausbilden, überzeugten die Siemens-Vertreter. Daraufhin erfolgte die Anfrage, ob das RBZ gemeinsam mit Siemens in der Digitalisierung nach vorn gehen wolle.

Und so wurde der Partnerschaftsvertrag aufgesetzt, den Carsten Jaeger und Ingo Bartsch unterzeichneten. „Für die Kollegen fängt die Arbeit jetzt an“, erklärte Hauke Hell, der sich ebenso wie Carsten Jaeger, Ingo Bartsch und Thomas Klöpping von deren Motivation überzeugt zeigte.