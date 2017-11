Erweiterungspläne : Raumnot am RBZ – Lösung in Wellenkamp ?

vergrößern 1 von 2 Foto: Rosenburg 1 von 2

Eine Schule ist verwaist: Zum Sommer lief die Nutzung der Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp aus. Eine andere Schule platzt aus den Nähten: das Regionale Berufsbildungszentrum (RBZ). Ist die frühere Gemeinschaftsschule die Lösung? Darüber sprechen Stadt und Kreis.

Die ehemalige Jugendherberge am Juliengardeweg liegt nach dem Abriss in Trümmern. „Dadurch ist bei uns eine massive Raumnot entstanden“, sagt Klaus-Peter Teske, Geschäftsführer im RBZ, das dort viele Räume nutzte. Als einen wesentlichen Grund nennt er die Daz-Klassen (Deutsch als Zweitsprache), die derzeit bei der Kirche am Langen Peter und in der Wilhelmstraße sowie in der früheren Landwirtschaftsschule an der Brunnenstraße unterkommen. Die Zahlen blieben konstant, die Klassen müssten klein gehalten werden.

Vier sind es bei den über 18-Jährigen, ein rundes Dutzend bei den 16- bis

18-Jährigen. „Alle acht Wochen wird eine neue Klasse aufgemacht“, sagt Reinhold Wenzlaff, der den Daz-Bereich am RBZ mit koordiniert. Doch er sieht nicht darin das Problem, vielmehr müsse strategisch gedacht werden. Jetzt spricht Wenzlaff aus Sicht des CDU-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag: Zwar sei laut Verwaltung im kommenden Jahr Geld vorhanden für die Aufstockung des Gebäudes 9 am Juliengardeweg. Aber: „Dann wäre der minimalste Minimalbedarf gerade gedeckt.“ Es gelte, über den Bedarf der Daz-Klassen hinaus den Fachkräftemangel im Bereich Pflege und Erziehung anzugehen: „Wenn wir die Leute nicht ausbilden, gehen die woanders hin.“ Die Schule Lübscher Kamp biete viel mehr Platz, allerdings vermisst Wenzlaff bislang die nötigen Informationen: „Dafür fehlen sämtliche Entscheidungskriterien.“

Die Haltung der Stadt ist klar: „Wir stellen dem RBZ selbstverständlich die Schule zur Verfügung“, sagt Bürgermeister Andreas Koeppen. Wenn sie angemietet werde, sei das für die Stadt in Ordnung, Priorität habe aber ein Verkauf an den Kreis. Als Ausweichquartier für Klassen des Schulzentrums am Lehmwohld, wenn dort umfangreich am Brandschutz gearbeitet wird, ist die Schule Lübscher Kamp nicht mehr im Blick. Koeppen: „Wenn wir auslagern wollen und müssen, würden wir das auf dem Schulgelände am Lehmwohld tun.“

Montag tagt der Verwaltungsrat des RBZ, und Landrat Torsten Wendt als Vorsitzender des Gremiums wird dort die Möglichkeiten zur Diskussion stellen. Die Berufsschule hat einen eigenen Haushalt, der aber über den Kreis finanziert wird. Unklar sei, um welche Zeiträume es gehe, sagt Wendt. Der Ansturm auf die Daz-Klassen werde irgendwann abebben, andererseits seien die Schülerzahlen am RBZ konstant. „Ich bin zurückhaltend, dauerhaft eine Immobilie zu erwerben, wenn ich sie irgendwann in absehbarer Zeit nicht mehr brauche.“

Teske favorisiert eine dauerhafte Lösung in der Schule Lübscher Kamp: Elf Klassenräume würden im RBZ frei, wenn die Ausbildung der Sozialpädagogen nach Wellenkamp verlegt werde. Diese solle ohnehin ausgebaut werden, ebenso das Angebot im Bereich Heilpädagogik. Im Moment befinde sich das RBZ in einer Hinhalte-Situation – und die ist „mehr als prekär“.