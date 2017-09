Brunsbüttel : Raumchaos am Gymnasium

vergrößern 1 von 1 Foto: Kolz 1 von 1

„Hier ist alles andere als Ruhe“, sagt Hans-Walter Thee. Der Schulleiter vom Brunsbütteler Gymnasium hat gerade mit dem Kollegium den – vorerst – letzten Plan für die Raumeinteilung besprochen. Neben dem Baulärm, an den sich Schüler und Lehrer gewöhnt haben, wird im neuen Schuljahr, das am Montag beginnt, an drei Standorten unterrichtet. „Trotzdem läuft der Unterricht nach Plan“, ist Thee froh, das Raumchaos in geordnete Bahnen gelenkt zu haben. Der Pädagoge freut sich, dass von den zehn im ersten Bauabschnitt der Fassadensanierung geschlossenen Klassenräumen bereits vier wieder genutzt werden können. „Da haben Bauamt, Architekt und bauausführende Firmen gut zusammengearbeitet“, lobt der Oberstudiendirektor.

Zurzeit sind insgesamt 25 Räume im Rahmen der Fassadenerneuerung gesperrt, darum müssen einige Oberstufenklassen ausgelagert werden. „Wir sind froh, im Förderzentrum zwei Räume und an der Gemeinschaftsschule drei Container nutzen zu können“, dankt der Schulleiter seinen Kollegen für die Kooperation. Vier elfte Klassen des E-Jahrgangs ziehen in die Container, was eine Herausforderung an den Stundenplan war.

„Frank Goede, Bastian Zehm und ich haben ein Konzept entwickelt, das immer eine der Klassen in den Fachräumen im Gymnasium vorsieht, so dass die übrigen Klassen die drei Container nutzen“, erklärt Hans-Walter Thee. „Es ist eng, aber es wird gehen.“

Neben den vier fast fertig gestellten Räumen wird auch die alte Schulküche genutzt, die zu diesem Zweck umgebaut wurde. Die Klassenzimmer haben noch teilweise offene Decken, die Wände sind mit Rigips verkleidet, Kabel hängen aus der Wand. „Das wird alles bis zu den Herbstferien fertig, dann hoffen wir auch weitere sechs Räume verfügbar zu haben.“

Es hätte durchaus etwas einfacher sein können. Der Plan, einige Klassen in den ehemaligen Räumen eines nahegelegenen Supermarktgebäudes unterzubringen, scheiterte. „Die Stadt Brunsbüttel, das Bauamt und wir standen bereit, aber der Vermieter hat es leider zeitlich nicht geschafft, einige Unterschriften und Stempel termingerecht zu besorgen“, erläutert Thee ein unvorhergesehenes Problem. Dadurch wurden weitere Wege für Schüler und Lehrer erforderlich, anstatt wie ursprünglich geplant in Sichtweite des Gymnasiums eigens angemietete Räume zu nutzen.

„Aber es gibt Licht am Horizont und ich bin froh über die Perspektiven, die sich uns boten.“ Für das Kollegium ist der Wechsel der Unterrichtsorte etwas stressig, für die Schüler eher unproblematisch. „Allerdings gibt es an der Gemeinschaftsschule wie im Förderzentrum einige Regeln zu beachten, an die sich die Schüler aber schnell gewöhnen werden“, ist der Schulleiter überzeugt. Bisher habe im Bau- und Schulablauf alles gut geklappt, selbst wenn die Zeit jetzt auch knapp wird. Dafür werden noch mal die Ärmel hochgekrempelt. Am Wochenende wird noch ein ehemaliger Werkraum für zwei Lerngruppen hergerichtet, in der nächsten Woche erfolgt die Abnahme der Räume.

Dem ersten Bauabschnitt am Gymnasium werden noch zwei Bauphasen folgen, die jeweils eine neue Raumplanung erfordern. Aber Hans-Walter Thee ist sich sicher: „Nach viel Zeit mit Überzeugungsarbeit kriegen wir und Brunsbüttel jetzt eine Premiumschule.“