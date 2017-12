Blaulicht-Report : Rauchmelder verhindert Großfeuer

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Volker Mehmel

erstellt am 05.Dez.2017 | 05:09 Uhr

Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit warnen die Feuerwehren immer wieder vor drohenden Brandgefahren – und mahnen zum sinnvollen Einsatz von Rauchwarnmeldern. Wie hilfreich diese kleinen Geräte sein können, wurde am Sonntagnachmittag in der Etatsrätin-Doos-Straße deutlich. 24 Helfer waren im Einsatz. Erstmals konnte auch die erst wenige Tage zuvor abgeholte neue Drehleiter in Stellung gebracht werden.

Der Alarm war genau um 15.06 Uhr ausgelöst worden, nachdem aus einer Wohnung im 1. Stock eines Mehrfamilienhauses ein laut piepender Rauchwarnmelder gehört worden war. Vor Ort erhöhte Einsatzleiter und Wehrführer Ralf Theede umgehend die Alarmierungsstufe und holte weitere Helfer heran. In der Feuerwehrsprache hieß das: Die Alarmstufe wurde von „Feuer klein“ auf „Feuer Standard“ heraufgesetzt.

Um zu ermitteln, was sich in der Wohnung überhaupt abspielte, schickte Theede einen mit schweren Atemschutzgeräten ausgestatteten Erkundungstrupp hinein. Parallel dazu wurde vor der Haustür der Druckbelüfter zur Belüftung des Treppenhauses aufgebaut. Um eine Rauchausbreitung ins Treppenhaus zu verhindern, wurde vor dem Betreten der Wohnung zudem ein Rauchvorhang gesetzt. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Wohnung.

Parallel wurde zur Erkundung von Außen der im 1. Obergeschoss liegenden Wohnung die Drehleiter in Stellung gebracht. Diese war damit zu ihrem ersten Einsatz ausgerückt, sodass die neu ausgebildeten Maschinisten, die zum Teil bereits im Vorwege den Drehleitertaktiklehrgang an der Landesfeuerwehrschule in Harrislee besucht hatten, ihre ersten Erfahrungen machen konnten.

In der Wohnung konnten schließlich durch eine zu heiße Lampe entzündete Kleidungsstücke als Ursache der Rauchentwicklung ausgemacht werden. Der Angriffstrupp konnte den Entstehungsbrand schnell löschen, im Anschluss wurde die Wohnung dann mit Hilfe des Druckbelüfters rauchfrei gemacht. Fazit der Wilsteraner Helfer: Nur durch den in der Wohnung installierten Rauchwarnmelder konnte das Feuer so schnell entdeckt werden, sodass der Schaden sich in engen Grenzen hielt.

Für die Feuerwehr Wilster war es bereits der 79. Einsatz in diesem Jahr. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr mussten die Helfer 74 Mal ausrücken. Insgesamt 16 Mal gab es Alarm, weil Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden. Bei der Masse der Einsätze handelte es sich allerdings im technische Defekte überwiegend in einem Hotelgebäude, einem Einkaufszentrum oder einem in der Innenstadt angesiedelten Gewerbebetrieb. Einmal war allerdings ein chemisches Experiment Schuld am Feuerwehreinsatz. Im Mai waren die Helfer nach einem Alarm deshalb zum Schulzentrum ausgerückt.