Kommunalservice Itzehoe : Ratten, nehmt euch in Acht!

Tobias Lüllmann ist für den Kommunalservice der Stadt Itzehoe als Schädlingsbekämpfer unterwegs.

Itzehoe | Mal sind es mehr, mal weniger. Aber da sind sie immer: Ratten. „Wenn wir sie erst sehen, wissen wir, es sind zu viele“, sagt Reiner Kuhr. Deshalb steuert der von ihm geleitete Kommunalservice gegen, seit diesem Jahr sogar mit einem eigens ausgebildeten Mitarbeiter: Tobias Lüllmann ist als Schädlingsbekämpfer in der Stadt unterwegs.

Zu tun gibt es genug. Im Sommer kämen die Tiere aus den Kanälen, „weil das Angebot oberirdisch besser ist“, sagt der 30-Jährige. Zu anderen Zeiten blieben die Ratten in den Rohren mit ihrer relativ konstanten Wärme und der vorhandenen Nahrung. Ein „ganz großes Problem“ sei dabei die Entsorgung von Essensresten über die Toilette, betont Lüllmann: „Das lockt noch mehr an.“

Eigentlich arbeitet er in der Kanalkolonne, doch die Rattenbekämpfung ist eine permanente Aufgabe. Er ist zuständig für Boxen mit Giftködern, die überall in der Stadt verteilt sind an Gebäuden, Mülltonnen oder in großen Beeten mit Bodendeckern, wo sich die Tiere gern aufhalten. Deutlich wird auf den Boxen auf die Gefahr aufmerksam gemacht, doch gerade Kinder müssten immer wieder darauf hingewiesen werden, sagt der Schädlingsbekämpfer. Wenn die Schmutzkörbe in Schächten gereinigt werden, sind Hinterlassenschaften der Tiere ein Indiz für einen größeren Befall: „Es ist ganz selten, dass man einen Schacht aufmacht und einen eine Ratte anlächelt.“ Die Köder werden mit Schnur und Haken hineingehängt. Das Gift wirkt erst nach bis zu zehn Tagen und wird bewusst auch nicht in Nestern ausgelegt. Denn bei toten Kameraden merken die Ratten den Zusammenhang: „Es sind schlaue Tiere.“

Als der Kommunalservice einen Schädlingsbekämpfer suchte, kam Jagdschein-Inhaber Lüllmann in den Blick. „Dafür muss man eine Ader haben“, sagt Kuhr. So kümmert sich Lüllmann auch bei Wildunfällen um tote Tiere. Für die Rattenbekämpfung machte er eine von der Veterinärbehörde akzeptierte Fortbildung bei einem Gifthersteller. Zuständig ist er auch für die städtischen Grundstücke, die Aufträge kommen aus dem Rathaus.

Erfolgreich sei die Arbeit, wenn man die Ratten nicht wahrnehme, sagt Kuhr. Wie viele es in der Stadt gibt, weiß niemand: „Es gibt keine Meldebehörde“, erklärt er lächelnd. Bei Regen würden die Nester in der Kanalisation weggespült, die erwachsenen Tiere könnten sich retten, die jungen nicht. Wie viele es trifft, sei bei fast 40 Ausläufen nicht festzustellen. Viele Tiere würden auf dem Weg schon zersetzt. Gerade bei vergifteten Ratten sei es gut, wenn sie in der Kläranlage automatisch aufgefangen und entsorgt würden, so Kuhr. Denn landen sie in Regenrückhaltebecken, würden sie von Vögeln oder Raubwild gefressen – „dann schlägt das Schicksal auch zu“. Kritisch sieht der Werkleiter generell die Abschaffung der Rattenbekämpfungswoche aus Umweltschutzgründen: In anderen Städten wie Kiel und Lübeck habe es in diesem Jahr schon große Probleme gegeben. Da stelle sich die Frage, ob das öffentliche Interesse nicht überwiege.

Weil Ratten immer vorkommen und teils schnell reagiert werden muss, fiel die Entscheidung für einen eigenen Schädlingsbekämpfer beim Kommunalservice. „Das war genau der richtige Schritt“, sagt Kuhr. Zumal es nicht mehr nur um Wanderratten geht, sondern auch um Bisamratten, die sich nicht mehr scheuten, durch die Rohre in die Stadt zu kommen. So gelangen sie zu den Böschungen der Rückhaltebecken und bringen deren Stabilität in Gefahr. Während bei Wanderratten Giftköder zum Einsatz kommen, stellt Lüllmann gegen Bisamratten auf den eingezäunten Flächen Fallen auf. Und die sorgen, so Kuhr, für ein „mechanisches Ende“.