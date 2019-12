Ungeliebte Nager auf dem Vormarsch : Ratten in Glückstadt geht es an den Kragen

Die Stadt und das Amt Horst-Herzhorn rufen Bekämpfungswochen aus.

von Christine Reimers

16. Dezember 2019, 12:05 Uhr

Glückstadt | Wenn es unter einer Mülltonne raschelt, ist das bisweilen kein gutes Zeichen. So geschehen jüngst in der Königsberger Straße. Die mit Abfall gefüllte Tonne lockte Ratten an. Weil die ungeliebten Nager wieder auf dem Vormarsch sind, handelt die Stadtverwaltung nun. Bis zum 29. Dezember ist für das gesamte Stadtgebiet eine Rattenbekämpfung eingeläutet worden.

„Alle Eigentümer von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Abwasseranlagen sind verpflichtet, die Ratten zu bekämpfen“, erklärt Bürgermeisterin Manja Biel. Denn die Ratten vermehren sich rasant. Die Stadtverwaltung hat einen Flyer mit ausführlichen Informationen in die Briefkästen der Glückstädter Bürger geworfen. Die Stadt informiert: Ratten sind Überträger diverser und gefährlicher Krankheiten wie Maul- und Klauenseuche und der Schweinepest. Sie verursachen Schäden jeglicher Art – auch an Gebäuden.

Es gibt Tipps, wie die Nager bekämpft werden können: Zum Beispiel kann man eine Köderbox mit Rattengift auf dem Grundstück aufstellen. Dadurch werde sichergestellt, dass nicht kleine Kinder oder Haustiere mit dem Gift in Berührung kommen. Die Köder sollten vorrangig an Bauten und Laufwegen aufgestellt werden. Ideale Plätze seien auch Komposthaufen, Getreide- und Strohlager, Flussläufe sowie Kleintiergehege.

Und noch eines ist bei der Rattenbekämpfungsaktion zu beachten: Die Köder müssen mindestens eine Woche ausgelegt und vor Feuchtigkeit geschützt werden, weil sonst das Mittel seine Wirkung verliert. Ordnungsamtsleiterin Manuela Czwalinna rät darüber hinaus: „Ratten sind intelligente Tiere. Deshalb sollte nicht immer das gleiche Mittel genommen werden.“

Die Chefin des Ordnungsamtes hofft auf einen flächendeckenden Erfolg, denn auch die Gemeinden vom Amt Horst-Herzhorn bekämpfen die Ratten vor den Weihnachtsfeiertagen.