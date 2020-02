Sachbeschädigung in Kellinghusen : Rathausfenster eingeschlagen

Unbekannte haben im rückwärtigen Bereich des Rathauses in Kellinghusen eine Scheibe eingeschlagen.

27. Februar 2020, 13:26 Uhr

Kellinghusen | Bereits in der vergangenen Woche, vom 20. auf den 21. Februar, ist es in Kellinghusen zu einer Sachbeschädigung an dem ehemaligen Rathaus gekommen. Offenbar mutwillig eingeschlagen wurde eine Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich des Gebäudes Am Markt. Die genaue Schadenshöhe ist offen.



Hinweise an die Polizei in Kellinghusen unter 04822/20980.

