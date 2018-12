Glückstädter Bauprojekt : Rathaus bekommt Anbau

Die Glückstädter Politiker sind sich jetzt doch einig: Für die Verwaltungsmitarbeiter wird mehr Platz benötigt.

von Christine Reimers

28. Dezember 2018, 14:25 Uhr

Das Rathaus soll einen Anbau bekommen. Das beschlossen die Stadtvertreter in ihrer jüngsten Sitzung. Geplant sind nach den jetzigen Vorstellungen neue Verwaltungsräume auf einer Fläche von mindestens 480 Quadratmeter. Und: Angebaut wird an den Anbau. Geplant ist auch, die Außenanlagen neu anzulegen. Wie alles aussehen soll, ist noch nicht entschieden. Bewilligt haben die Stadtvertreter zumindest rund 100 000 Euro im kommenden Haushalt für die Planungen von Gebäude und Außenanlagen. Zurzeit werden mit zwei Millionen Euro Kosten für den Bau selbst gerechnet. Die Planungen sollen Ingenieurbüros übernehmen.

Bereits im Oktober 2017 hatte Bürgermeisterin Manja Biel angemahnt, dass sie mehr Platz und Personal braucht. Vier neue Stellen für Mitarbeiter wurden ihr jetzt vor Weihnachten von der Politik bewilligt (wir berichteten). Über den Anbau wurde hinter verschlossenen Türen beraten. Wer sich wie entschieden hat, wird nicht öffentlich bekanntgegeben. 2017 wurde der Anbau noch abgelehnt. Vor allem der CDU war er damals zu teuer.



Chinesischer Tempel





Am Rathaus gibt es bereits einen Anbau, der 1972 gebaut und 1985 erweitert wurde. In der Bevölkerung wurde der letzte Umbau damals „chinesischer Tempel“ getauft, denn er sorgte wegen seines Äußeren für viel Gesprächsstoff. Der geplante Neubau jetzt soll sich in das Gesamtensemble einfügen.

Von Seiten der Verwaltung heißt es, dass ein „Anbau an den Anbau“ Vorteile gegenüber eines Ausbaues der alten Feuerwache habe. Denn bei einem Anbau seien die Erweiterungsflächen räumlich direkt an das jetzige Gebäude angebunden und der dort vorhandene Aufzug und das Treppenhaus können mitgenutzt werden. Weil bis zum Neubau Raumnot herrscht, könnte die Feuerwache als Übergangslösung dennoch ausgebaut werden. Das ist eine Überlegung zurzeit.

Ein Nachteil, den die Verwaltung sieht und der überlegt werden muss: Ein Anbau an den Anbau überschneidet die Flächen der vorhandenen öffentlichen Toiletten, die gerade saniert wurden. „Hier soll eine Lösung zur Überbauung des WCs erarbeitet werden“, heißt es aus dem Bauamt.